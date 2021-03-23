本报记者 李欣怡 彭 敏 郑瑜涵

开栏的话

百年大党，峥嵘岁月。百年历程中，中国共产党不断发展壮大，带领中国人民艰苦奋斗创造光辉业绩。百年历程中，党的对外工作始终同党和人民的事业紧密联系在一起。

党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，党的对外工作为党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革作出了新的重要贡献。今天，作为世界上最大的政党，中国共产党与160多个国家和地区的600多个政党和政治组织保持着不同形式的联系，共同推动构建以合作共赢为核心的新型国际关系。

百年大党，风华正茂。为庆祝中国共产党成立100周年，从今日起，本报与中共中央对外联络部联合推出“百名外国政党政要看中共”栏目，邀请外国政党政要以其亲身经历讲述他们眼中的中国共产党故事，分享他们对于中国共产党团结带领亿万人民不懈奋斗，并为世界发展、人类进步作出巨大贡献的观察与思考。

今年是中国共产党成立100周年。百年来，中国共产党带领中国人民攻坚克难，取得了举世瞩目的辉煌成就。近日，欧洲左翼党第一副主席玛丽亚·特雷莎·莫拉在接受本报记者采访时表示，中国共产党始终坚持将人民放在第一位，把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，“这是中共这个百年大党始终保持生机活力的源泉”。

两年前的春日，习近平主席访问意大利。在回答众议长菲科的提问时，习近平主席“我将无我，不负人民”的深情表达，让莫拉深受触动。

“‘我将无我，不负人民’是对中国共产党执政理念的高度概括，在当前具有重要意义。”莫拉动情地说，这不仅是习近平总书记对中国人民的承诺，也是对世界人民的承诺。中国积极承担国际责任，力所能及地帮助其他有需要的国家，充分展现负责任大国的担当。“这也为世界政党实现长期治理提供启示，各国领导人应该从人民利益出发制定政策，为人民带来更多福祉。”

为探寻中国在新时代不断取得发展的根本原因，《习近平谈治国理政》系列著作成为近年来莫拉最常翻阅的书籍之一，书中有关增强国家治理能力、打击腐败、维护民族团结、加强基层党组织建设等观点为她带来诸多启发。“我不仅在书中读到，也亲眼看到了中国在相关领域的进步。2018年，我曾访问北京市东城区福祥社区，看到社区党委书记带领社区全体党员在党旗前重温入党誓词。这样的活动不仅让党员更加坚定理想信念，也增强了基层党组织的凝聚力。”

中国在环境保护方面取得的成就也令莫拉印象深刻。“在2008年至2018年期间，我曾6次访问中国。我到访的城市都干净整洁，在许多地方都能看到提倡环境保护的标语。中国为推动绿色发展作出了巨大努力，相关举措推动环保理念深入人心。”

中国共产党领导中国人民走出了中国特色社会主义道路，拓展了发展中国家走向现代化的途径，给世界上那些既希望加快发展又希望保持自身独立性的国家和民族提供了全新选择，为解决人类问题贡献了中国智慧和中国方案。“疫情防控期间，中国在加强自身疫情防控的同时，推动国际社会共同抗疫。在新冠疫苗全球分配问题上，中国始终在尽己所能促进疫苗公平分配，为全球抗疫注入正能量。”莫拉说。

作为由26个欧洲国家共产党和左翼政党组成的政党联合体，多年来，欧洲左翼党同中国共产党保持密切交往，致力于发展同中国之间的关系。莫拉认为，当前国际局势正在发生复杂深刻的改变，一些西方媒体对中国进行有失偏颇的报道，甚至散布谎言。“作为欧洲左翼进步力量，我们共同努力向欧洲社会介绍中国共产党的作为。如果这些在中国发生的事情能够在世界层面上取得进展，将对世界是一个重大利好。只有各国真正实现相互尊重、平等互利，世界才能够获得和平与稳定。”

“欧洲左翼党将继续推动欧洲各界加深对中国共产党的了解。希望在中国共产党建党100周年这个特别的年份中，我们双方能够进一步加强合作。中国全面建成小康社会非常了不起，希望世界人民都能过上小康生活。”莫拉说。

《 人民日报 》（ 2021年03月23日 03 版）

(责编：胡永秋、牛镛)