人民网北京3月22日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹主持今日例行记者会。问答实录如下：

总台央视记者：俄罗斯外长拉夫罗夫近日接受采访称，美西方仍在国际事务中奉行霸权政策，试图阻挠世界多极化和民主化趋势，将自己的意志和要求强加给他国。中俄的首要任务是继续加强高水平协作，共同推动世界多极化发展和区域一体化协作。中方对此有何评论？

华春莹：拉夫罗夫外长的话一语中的。世界越是动荡不宁，中俄合作越要坚定前行。长期以来，美西方动辄打着所谓民主、人权旗号肆意干涉别国内政，在世界上制造了很多麻烦，甚至成为动荡战乱的根源。中俄始终肩并肩站在一起，背靠背紧密合作，坚决反对世界上的霸权霸道霸凌，成为维护世界和平稳定的中流砥柱。

过去一年，在习近平主席和普京总统的共同引领下，中俄新时代全面战略协作伙伴关系取得显著成果。面对世纪疫情和百年变局，中俄守望相助，共抗疫情，推动经贸、科技创新等领域务实合作逆势前行；双方在涉及彼此核心利益问题上相互坚定支持，共同捍卫国际公平正义。应该说中俄关系经受住了考验，含金量更足，友谊更牢固。

拉夫罗夫外长现在正在对中国进行访问，相信拉夫罗夫外长此访将进一步巩固中俄关系高水平发展的良好势头，密切双方在国际事务中的战略协作。中方愿与俄方一道，落实好两国元首共识，以今年共同庆祝《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年为主线，弘扬条约精神，在更大范围、更宽领域、更深层次上推进中俄新时代全面战略协作伙伴关系，共同打造战略互信、互利合作、民心相通、公平正义的国际关系典范，为维护世界和平稳定作出更大贡献。

总台央视记者：中美高层战略对话上周末结束。中方如何评价此次对话的成果？是否认为对话实现了预期目标？

华春莹：此次中方应美方邀请，赴安克雷奇同美方举行中美高层战略对话，是落实两国元首除夕通话共识的重要举措，也是两国元首亲自决策举行的。中方已经发布了消息稿。对话结束后，杨洁篪主任和王毅国务委员接受了媒体采访，介绍了对话情况。

此次对话期间，中美双方围绕各自内外政策、中美关系以及共同关心的重大国际地区问题进行了坦诚、深入、长时间、建设性的沟通。对话是及时的、有益的，加深了相互理解。

首先，双方同意按照两国元首通话精神，保持对话沟通，开展互利合作，防止误解误判，避免冲突对抗，推动中美关系健康稳定发展。双方都希望继续这种高层战略沟通。

其次，中方在涉及自身主权、安全、发展利益的问题上阐明了坚定立场，相信美方对此有了更清晰的认识。中方向美方明确指出，主权和领土完整是重大原则问题，美方不要低估中方捍卫国家主权、安全和发展利益的决心，不要低估中国人民维护民族尊严和正当权益的意志。希望美方同中方相向而行，特别是要尊重和照顾彼此核心利益与重大关切。美方重申在台湾问题上坚持一个中国政策。

此外，双方就一些具体领域合作及问题进行了讨论，并达成了一些共识，比如说双方均致力于加强在气候变化领域对话合作，双方将建立中美气候变化联合工作组，探讨了为各自外交领事人员接种新冠疫苗作出对等安排，同意将本着对等互惠的精神就便利彼此外交领事机构和人员活动以及媒体记者相关问题进行商谈，并同意就经贸、两军、执法、人文、卫生、网络安全以及气候变化、伊朗核、阿富汗、朝鲜半岛、缅甸等一系列问题保持和加强沟通协调。

我想强调，中方对发展中美关系的态度是明确、一贯的，中方致力于同美方实现不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢，同时坚定捍卫自身主权、安全、发展利益。希望美方也能相向而行，特别是要尊重和照顾彼此核心利益与重大关切。在此基础上，中方对中美继续对话的大门始终是敞开的。

《中国日报》记者：在这次中美高层战略对话中，美方多次提到中方对美国盟友进行经济和军事“胁迫”。澳大利亚贸易、旅游和投资部长提恩称，感谢美方站出来支持澳方，美不会让澳孤立无援。与此同时我们也看到有报道称，地区国家谨慎对待美组建“反华同盟”，称一味迎合美战略目标，不顾中方关切，有失平衡。比如，韩方表示，韩国不仅不会视中国为威胁，还会进一步同中国加强务实合作。中方对此有何评论？

华春莹：关于所谓“盟友”和“胁迫”问题，杨洁篪主任和王毅国务委员兼外长在中美高层战略对话开场白部分已作出了有力回应。我只想再说几句：

第一，美国及其几个所谓盟友代表不了国际社会。实际上，世界上绝大部分国家不承认美国就是国际社会，不承认美国的价值就是国际价值，不承认美国说的就是国际舆论，不承认少数国家制定的规则就是国际规则。

第二，中国同美国及澳大利亚等几个美国盟友之间各有各的问题和立场，是非曲直十分清楚。试图拉帮结派，搞“小圈子”向中国施压讹诈，甚至狐假虎威来吓唬中国，是行不通的。澳大利亚和中国之间有直航，绕道美国舍近求远，得不偿失。

第三，至于胁迫，这个世界上究竟是谁动辄挥舞制裁大棒、搞“长臂管辖”，“胁迫”他国，国际社会看得清清楚楚。中国从不发动贸易战、不非法抓捕他国公民、不无端打压他国企业。“胁迫外交”这顶帽子显然美国最适合戴，而绝不是中国。

最后我想说，无论是中美两国人民还是世界上绝大多数国家，包括美国一些盟友国家的人民，都希望中美两国和平共处，中美完全可以有共同的“朋友圈”。希望美方展现作为大国应有的自信和风度，不要再胁迫其他国家选边站队、不要再胁迫其他国家追随美国干涉中国内政、损害中国利益。

塔斯社记者：关于拉夫罗夫外长访华的问题，你能否介绍具体日程安排？

华春莹：目前，我能够告诉你的是，拉夫罗夫外长已经抵达中国。这一次王毅国务委员兼外长同拉夫罗夫外长的会谈将在中国广西桂林举行。双方将就中俄关系、双方在国际和地区问题上的协作、双方高层交往等一系列广泛重要议题进行深入沟通。相信这次拉夫罗夫外长访华一定会促进中俄关系进一步发展。

《新苏黎世报》记者：瑞士联邦政府上周发布了“中国战略”文件。中方对此有何评论？

华春莹：我们注意到瑞士联邦政府发布了“中国战略”文件，中国驻瑞士使馆发言人已就此表明态度。这份文件肯定了中国经济发展的巨大成就，对中瑞合作总体作出积极评价，把中国视为外交重点国家之一，这符合中瑞两国人民的共同利益和期待。

但这份文件中对中国政治制度、少数民族政策和人权发展状况进行的无端指责背离基本事实，毫无依据，中方对此表示坚决反对。中方反对搞“麦克风外交”，更不接受“人权教师爷”。在这些方面做文章，无助于中瑞关系健康发展。

中瑞两国建交70多年来，双边关系不断取得积极发展，最根本的经验就是坚持互尊互信、平等相待、合作共赢。我们希望瑞方能够客观、公正看待中国发展，珍惜中瑞关系的良好发展局面，维护中瑞关系健康稳定发展。

美国全国公共广播电台记者：加拿大公民康明凯今天接受了庭审。中方不允许包括加拿大驻华使馆外交官在内的一些外交官旁听。中方对此有何评论？中方曾经暗示两名加拿大公民案件与孟晚舟案存在关联，即加方停止引渡孟晚舟可能给解决加公民个案提供空间。你对此有何评论？

华春莹：加方纠集一些国家驻华使馆人员，对中方依法处理加在华公民个案指手画脚、说三道四，是对中国司法主权的粗暴干涉。中方对此强烈不满、坚决反对，也绝不接受。

康明凯、迈克尔涉嫌危害中国国家安全犯罪，中国法院严格依法审理案件，并充分保障二人各项诉讼权利。因案件涉及国家秘密，有关法院依法不公开开庭进行审理，无可指责。加拿大《刑法》明确规定，出于维护国家安全需要，加法官有权决定对有关案件不公开审理。加方一方面自我标榜为法治国家，另一方面又对中国司法机关依法办案妄加评论，在法律问题上搞“双重标准”。这不仅虚伪之至，而且十分无理。

我们奉劝加方，搞“麦克风外交”、拉帮结派对中国施压的做法绝不会得逞，到头来只会是枉费心机。我们敦促有关国家驻华外交人员切实遵守《维也纳外交关系公约》和中国法律法规，停止干涉中国司法主权，不要做与身份不符的事。

至于孟晚舟案，中方的立场十分清楚。这是一起彻头彻尾的政治事件，加拿大扮演了非常不光彩的帮凶角色。我们要求加方立即释放被其任意拘押、无理扣留的孟晚舟女士，让她尽快平安回到中国。

法新社记者：第一个问题，关于俄罗斯外长访华，你刚才表示王毅外长将与他会谈，你能否证实会谈将于明天举行？中方对会谈有何期待？一些观察人士认为，俄外长在中美高层战略对话结束后访华，表明中俄正在联手对美。对此你有何评论？第二个问题，上周日，菲律宾称在南海牛轭礁附近发现200艘中国渔船。菲方要求中方召回船只，并称中方侵犯了菲方的海洋权益。中方对此有何回应？

华春莹：关于第一个问题，我刚才已经说了，拉夫罗夫外长今天已经抵达中国，将在广西桂林同王毅国务委员兼外长举行会谈。今天他们将会见，明天还将继续会谈。双方有一系列重要和广泛议题要深入地进行沟通。相信此次拉夫罗夫外长的访问将进一步促进中俄全面战略协作伙伴关系发展。

至于你提到有人说，拉夫罗夫外长此时访华是安克雷奇中美高层战略对话之后的有意安排。你知道，每一次外交活动和访问都需要双方事先商定。中俄本来就是非常亲密的伙伴，双方一直在各个层级保持着密切交往。中国、俄罗斯和美国都是联合国安理会常任理事国，对世界和平与安全都负有特殊重要责任。中俄关系发展不针对任何特定国家，我们的关系坦坦荡荡，光明磊落，不像个别国家拉帮结派，有着不可告人的阴谋甚至阳谋。

关于第二个问题，牛轭礁是南沙群岛的一部分。长期以来，中方渔船一直在该礁附近海域捕鱼。近期由于海况原因，中方一些渔船在牛轭礁附近避风，这很正常，希望有关方面理性看待。

埃及中东通讯社记者：沙特方面上周五表示，也门胡塞武装的一架无人机袭击了沙特首都利雅得阿美石油公司的一家炼油厂，引发了火灾。阿盟和一些国家已就此表示谴责，并表达了对沙特政府维护安全稳定、打击恐怖主义的支持。中方有何评论？

华春莹：中方谴责针对沙特炼油厂的袭击。我们一贯反对针对平民及油田等民用设施的袭击，支持沙特维护自身安全稳定的努力，呼吁有关方面避免采取导致地区局势紧张升级的行动。

中新社记者：3月19日，坦桑尼亚新任总统哈桑宣誓就职。中方对此有何评论？对中坦关系发展有何期待？

华春莹：我们对哈桑女士就任坦桑尼亚总统表示祝贺。相信在哈桑总统领导下，坦桑尼亚将在实现国家发展和民族振兴的道路上取得新成就。

中国和坦桑尼亚传统友谊深厚，是好朋友。两国务实合作成果丰硕。中方高度重视中坦关系，愿与坦方一道，深化各领域交流合作，推动中坦全面合作伙伴关系迈上新台阶，达到更高水平。

《环球时报》记者：3月16日，美国佐治亚州亚特兰大市发生连续枪击案件，8名死者中6人为亚裔。美国副总统哈里斯针对此次案件表示，种族主义、仇外心理、性别歧视在美国一直真实存在。“9·11”事件后美国的穆斯林民众了解这种滋味。去年，手握巨大权力的人们诿过于亚裔群体，掌握最大话语权的人们散播这种仇恨。21日，美国总统拜登发表声明称，系统性种族主义和白人至上主义是长期困扰美国的丑陋毒药，必须做出改变。声明同时也提到，中国对维吾尔族人进行了“虐待”。中方对此有何评论？

华春莹：在3月16日亚特兰大市发生的连续枪击案中，有一名遇难者是中国公民，我们对此感到痛心。中方要求美方尽快依法严惩凶手，还死者及其家人公道。同时，采取切实有效措施，保障在美中国公民的安全和正当权益。中国驻美大使馆正密切关注案件处置进展，并为死者家属提供积极协助。

你刚才提到哈里斯副总统关于美国种族主义的有关表态，我认为哈里斯副总统的确说出了美国国内的现实。近几年，美国针对亚裔的仇恨犯罪和种族主义不断上升，发生了很多悲剧。马丁·路德·金博士发表“I have a dream”的演讲已过去近58年，但弗洛伊德们依然“不能呼吸”；“9·11”事件已过去近20年，但美国穆斯林依然遭受着歧视性、污名化对待；疫情发生以来，美国上届政府散播虚假信息和种族歧视的仇恨言论，直接导致的恶果就是在美亚裔饱受系统性种族歧视和仇恨犯罪。

美方既要有直面问题的勇气，更要有解决问题的决心。希望美方言出必行、说到做到，以实际行动真正保护包括亚裔在内的少数族裔的合法权益，不要再让他们遭受歧视、攻击、仇恨，甚至付出生命的代价。美方应切实履行其根据《消除一切形式种族歧视国际公约》应承担的义务，维护和保障少数族裔的合法权利，以实际行动回应国际社会的关切。

白宫声明中提到了中国新疆维吾尔族。我想现在的问题不是维吾尔族人的境遇问题，而是谎言与真相的问题。美方基于谎言谣言对中国进行无端指责，荒谬之至。如果美国政府能像中国政府对待包括新疆维吾尔族人民在内的各少数民族一样，去真正关心和维护美方少数族裔的合法权益，那美国国内的种族歧视问题早就得到较好解决了。建议美方去认真地看一看新华社发布的《关于涉疆问题的谎言与事实真相》和中方发布的系列涉疆白皮书，去仔细听一听新疆自治区举行的30场专题新闻发布会，也可以读一读美国独立网站“灰色地带”的相关报道以及法国作家维瓦斯名为《维吾尔假新闻的终结》的书籍。

新疆的大门是敞开的，我们欢迎真正希望了解新疆发展情况的人士，包括美国人士去新疆参访，但坚决反对任何居高临下的有罪推定。

路透社记者：中方不允许加外交官旁听康明凯和迈克尔案的庭审，这是否表明中方认为国内法凌驾于《维也纳领事公约》这样的国际法之上？

华春莹：你提这个问题本身有点胡搅蛮缠。我刚才已经说了，迈克尔、康明凯的案子涉嫌危害中国国家安全犯罪，中国法院严格依法审理。因为案件涉及国家秘密，有关法院依法不公开进行审理。即便是加拿大《刑法》也有明确规定，出于维护国家安全需要，加法官有权决定对有关案件不公开审理。这是中国的司法主权。加方试图纠结几个国家外交官联合施压，这是对中国司法主权的干涉，是非常无礼的，也不是外交人员应当做的事情。任何外交官都必须遵守驻在国的法律法规，这是一个基本常识。

今日俄罗斯记者：还是关于俄罗斯外长访华的问题。拉夫罗夫外长出访前接受中方媒体采访表示，中俄应加强协作共同应对西方制裁，比如增强自主科技创新，推进本币结算和可替代美元的其他国际货币结算以逐步摆脱西方控制的国际支付体系。他还表示，美方正在设法遏制中俄科技发展，因此中俄两国应增强自身的科技独立自主。中方对拉夫罗夫外长的表态有何回应？

华春莹：我刚才已经回答了这个问题。的确，中国和俄罗斯一直坚决反对美国动辄对其他国家实施单边非法制裁，实施所谓“长臂管辖”。美西方动辄打着所谓民主、人权的旗号，肆意干涉别国内政，制造了很多麻烦。在这个问题上，中俄的立场是完全一致的。所以中俄加强战略协作，确保各自发展，共同维护公平正义，坚决反对各种霸权霸凌霸道行径。中俄将继续在这方面加强密切沟通协作。

路透社记者：你刚才介绍，中美双方在阿拉斯加会谈后，双方同意建立气候变化联合工作组。但美国国务院发言人称，尽管双方谈及了气变问题，但并未正式建立工作组。双方表态似乎有一些差异。中方是否能够明确中美有没有设立气候变化联合工作组？还是说美方的理解和中方不一致？

华春莹：根据中美高层战略对话共识，中美双方致力于加强在气候变化领域的对话合作，将建立中美气候变化联合工作组。

我也想指出，气候变化是人类面临的共同挑战，中美两国应当相互信任、相互理解、相互合作，在应对气候变化等当前国际社会紧迫的任务上开展合作。

今日俄罗斯记者：上周，乌克兰国家安全与国防委员会对两家持有一家名叫Donetskoblgaz PJSC公司的近50%股份的香港公司实施了制裁。乌克兰安全部门认为，这两家公司的有关行为导致了顿涅茨克地区58个锅炉房关闭，对当地居民生命和健康造成了危害。中方对此有何评论？

华春莹：我不了解你提到的情况。

(责编：于洋、刘慧)