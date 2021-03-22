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RCEP成员国将推动协定于明年1月1日生效

2021年03月22日19:28 | 来源：新华社
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　　新华社北京3月22日电（记者于佳欣）商务部国际司司长余本林22日说，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）所有成员国均表示，将在年底前批准这一协定，推动协定于明年1月1日生效。

　　余本林是在商务部22日举办的RCEP第二次线上专题培训班上表示的。他说，RCEP协定要求，6个东盟成员国和3个非东盟成员国批准后，就可在这些批准的国家之间相互生效。目前，中国已完成核准，成为率先批准协定的国家。泰国也已经批准协定。

　　协定一经生效，各国之间就会按协定规定立即降税，履行服务投资开放承诺，执行协定各领域的规则。

　　据介绍，商务部已会同有关部门梳理了协定中涉及中方的701条约束性义务，已有613条完成实施准备，占全部义务的87%。“其他条目在协定实施前也可以准备到位，中国能够在协定生效时全面履行协定义务。”余本林说。

　　RCEP是全球最大自贸区，15个成员国总人口达22.7亿，GDP达26万亿美元，出口总额达5.2万亿美元，均占全球总量约30%。据美国彼得森国际经济研究所测算，到2030年，RCEP有望带动成员国出口净增加5190亿美元，国民收入净增加1860亿美元。

　　余本林建议，企业在抓住协定带来机遇的同时也要妥善应对挑战，包括吃透货物贸易对产业发展影响并采取有效应对策略；用好原产地累积规则，深度参与产业链供应链动态调整；抓住RCEP服务业和投资开放带来的新机遇等，提升管理水平和利用协定的能力，增强参与国际合作与竞争的本领。

　　此前，商务部于1月中旬举办了第一次RCEP全国线上培训班，覆盖全部省、市和自治区商务、海关、贸促系统和商协会近6000人。这是第二次线上培训，面向范围更大，报名参训人数超过6万人，70%以上是企业代表。

(责编：郝江震、白宇)

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