李永全

今年是《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年。20年来，中俄关系在条约原则指引下健康发展，成为世界和平与发展、地区繁荣与稳定的重要力量。新时代中俄全面战略协作伙伴关系是70余年中俄关系发展历程的概括和总结。《中俄睦邻友好合作条约》集中体现新时代中俄关系的实质。在条约有效期将要结束之际，中俄双方顺应时代要求，决定延续条约，这具有重要的时代和历史意义。

20年来，中俄在条约引领下使双边关系健康发展，成功解决边界问题，务实合作稳步推进，确保地区稳定与发展，为世界和平作出重要贡献。

世界面临百年未有之大变局。这是习近平主席对当前世界形势作出的重要判断。

百年未有之变局，归根结底是科技革命引发的世界历史进程变革。科技革命和全球化进程在某种程度上模糊了国家界限，资本、技术、信息等要素开始在全球流动，影响着世界历史进程，要求世界秩序和全球化规则更加公开、透明、公正，冲击以美国优先和“丛林法则”为主要特征的国际关系体系。

中俄对世界发展趋势的认识基本一致。旧的国际关系体系正在瓦解，新的世界秩序正在形成。这将是摒弃霸凌、霸权，崇尚平等互利的新秩序。但是，新秩序的形成不会一帆风顺，人类或许会为此付出巨大代价。

科技革命和全球化使世界变小，国家间距离变短，人们的视野更宽，因此对公平世界的呼声日益高涨。与此同时，由于科技革命和全球化，被全球化的不仅是经济、信息、技术、资本，甚至利益也已经全球化，因此依靠旧的冷战思维，试图维护“某某优先”的理念已经落伍，依靠拉帮结伙，打压和制裁对手的做法也已经遭到唾弃。

中俄都是联合国安理会常任理事国，是负责任大国。美国为了私利，联合所谓“盟友”对中俄实施制裁，是极其不负责任的。不久前中美在阿拉斯加的战略对话中，美方对中国代表团的无礼态度，让中国人看到的不是“美国回来了”，而是美国在霸权主义的道路上“走得太远了”！但是，正义终究会让对手坐下来进行平等的对话。

2021年对中俄关系是有特殊意义的一年。中俄将共同纪念《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年，共同规划未来战略协作，丰富条约赋予的历史使命。拉夫罗夫外长访华，两国外交部门领导共商中俄在复杂变化的世界中的加强战略的长远大计。在条约精神引领下，中俄战略合作没有止境，没有上限，因为和平与发展的利益没有止境，没有上限。

（作者系中国俄罗斯友好协会副会长、中国俄罗斯东欧中亚学会会长）

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