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专访：中科将进一步深化战略伙伴关系　造福两国人民——访中国驻科威特大使李名刚

2021年03月22日13:39 | 来源：新华社
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今年3月22日是中国和科威特建交50周年纪念日。中国驻科威特大使李名刚日前在接受新华社记者专访时表示，中方愿与科方不断巩固战略互信，推进高质量共建“一带一路”，深化新时期中科战略伙伴关系，不断造福两国和两国人民。

李名刚说，中国和科威特传统友好，“科威特是最早同中国建交的海湾阿拉伯国家，是最早同中国签署‘一带一路’合作文件的西亚北非国家，是向中国提供政府优惠贷款最多的阿拉伯国家”。

他谈到，建交50年来，中科关系经受住了各种历史考验，取得长足发展。双方政治互信不断增强，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上始终相互理解、相互支持，成为国与国间友好关系的典范。2018年，两国领导人共同宣布建立中科战略伙伴关系，开启了中科关系的新篇章。

他说，中国的“一带一路”倡议和科“2035国家愿景”高度契合。中国多年来保持科第一大进口来源国及非石油类最大贸易伙伴。2020年，中科双边贸易额达143亿美元，是两国建交之初的70多倍。2020年中国自科进口原油2750多万吨，科威特已成为中国原油主要进口来源国之一。

李名刚说，国之交在于民相亲，中科两国人文交流蓬勃开展。科威特是唯一一个有中国政府派遣医疗队的海湾国家，有力推动了两国医疗卫生领域的交流合作。海湾首家中国文化中心有望今年在科揭牌，将进一步促进两国人民的相互了解。

他说，新冠疫情发生以来，中科风雨同舟、守望相助，以合作抗疫的实际行动诠释了人类命运共同体的深刻内涵。科方在抗疫关键时刻向中方捐赠抗疫物资。中方则派遣医疗专家组来科驰援，并组织了5场专家视频会议，还向科捐赠防疫物资，驻科中资企业还协助科方改造首个方舱医院。

他指出，虽然受到疫情冲击，但两国务实合作仍在稳步推进。驻科中资企业在做好疫情防控的同时，克服重重困难参与近80项民生和经济建设项目，有力促进了科经济复苏。

李名刚说，今年中国开始实施“十四五”规划。中方构建国内国际双循环新发展格局与科“2035国家愿景”对接空间巨大，为两国务实合作提供了强大动力和良好前景。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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