英国知名社会学家马丁·阿尔布劳日前接受新华社记者视频专访时说，中国共产党领导中国全面建成小康社会，成功实现第一个百年奋斗目标，这是伟大的成就。在他看来，中国共产党拥有伟大的决心和毅力，“能百折不挠，不忘初心，领导全中国万众一心向着目标奋斗”。

84岁高龄的阿尔布劳是英国社会科学院院士，20世纪80年代起曾多次访华，非常了解中国历史与国情。阿尔布劳说，100年前的中国，还在遭受列强欺凌，100年后的今天，中国共产党已领导中国人民从曾经遭受的耻辱中走出来并发展崛起，还塑造了当代中国人积极、乐观、团结奋进的精神面貌。

通过对中国历史与现实的细致观察，阿尔布劳为中国共产党领导中国人民实现成功发展归纳了三条“秘诀”，第一条就是坚持走中国特色社会主义发展道路，“这是压倒一切的原则”。

第二条“秘诀”，是中国共产党领导中国人民实行改革开放，以细致而务实的方式成功融入全球化潮流。“中国的改革开放允许境外资本投资，鼓励国际贸易，同时也注重保护本国资本、知识产权和自主研发能力，而不是无条件、盲目地进行全球化。从这个角度讲，中国的发展道路非常务实。”

“中国还积极与联合国、世界贸易组织等倡导多边合作的国际组织和机构进行合作，这也是中国道路成功的一个非常重要的原因。”他说。

阿尔布劳认为，中国共产党领导中国人民实现成功发展的第三条“秘诀”，是中共始终坚持人民至上，全心全意为人民服务。中国成功防控新冠疫情的表现令他印象深刻。他认为，在抗疫过程中，中共表现出强大的能力，鼓励所有人为抗疫这一共同目标努力，整个社会形成强大的凝聚力。

作为西方率先提出“全球化”概念的学者之一，阿尔布劳近年来致力于研究中国的治理模式，出版著作包括《中国在人类命运共同体中的角色：走向全球领导理论》等。他非常赞同中国提出的人类命运共同体理念，他认为，“人类生活在同一地球上，必须共同面对全球性挑战”。

阿尔布劳指出，中国一直支持全球化，还通过“一带一路”倡议推动不同国家实现共同发展，在气候变化、环境保护等领域，中国将发挥示范作用。高质量共建“一带一路”充分表明技术可以跨越国界，为更多人造福，也有助于推动“一带一路”参与国携手合作办大事，共同应对全球性挑战，从而令全世界受益。

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