新华社阿比让3月22日电（记者郑扬子）尼亚美消息：中国政府援助尼日尔政府的新冠疫苗21日运抵尼首都尼亚美。尼总统伊素福、总理拉菲尼、代理公共卫生部长博托及中国驻尼大使张立军等出席在机场举行的交接仪式。

伊素福在接受媒体采访时表示，他代表尼日尔政府和人民由衷感谢中国政府和人民的无私援助。此前，尼政府向多个国家和国际伙伴提出疫苗需求，而中国是全球第一个响应并向尼提供疫苗的国家，这是尼中合作紧密、高效、富有活力的又一例证。他说，为发展中国家提供疫苗有利于缩小目前存在的免疫“鸿沟”，希望更多国家获得疫苗，携手共同战胜疫情。尼将尽快启动疫苗接种行动，并优先为尼高危和弱势群体接种。

博托在致辞中感谢疫情暴发以来中国政府、企业和公益组织向尼提供的大量抗疫援助。他说，此次中方再次向尼施以援手，迅速提供新冠疫苗，体现了两国之间的友好情谊。

张立军在致辞时说，中国政府克服疫苗产能有限和自身需求巨大的困难，做出向尼提供新冠疫苗援助的决定，这充分体现了中尼两国守望相助的深厚情谊。相信这批疫苗将有助于尼方战胜疫情，守护尼人民健康安全。

另据尼日尔公共卫生部21日发布的数据，截至当天尼日尔累计新冠确诊病例4918例，累计死亡185例，累计治愈4538例。

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