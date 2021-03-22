新华社耶路撒冷3月21日电（国际观察）再迎提前大选 以色列政治僵局难破

新华社记者尚昊

以色列将于23日举行两年内的第四次议会选举，以期结束该国持续近两年的政治僵局。同此前三次选举相比，以色列内部各方力量组合出现较大调整变化。根据选前民调，总理内塔尼亚胡领导的右翼政党利库德集团虽有望在选举中保持领先地位，但仍将面临组阁难题，靠此次选举稳定政局恐怕不易。

全新竞争

以色列议会实行一院制，共有120名议员。法律规定，获得议会半数以上议席的政党可单独组阁。由于中小党派林立，以色列历史上从未出现单一政党组阁的情况。这也是该国政局容易发生波动的一个原因。2019年4月以来，以色列已经举行了三次议会选举，前两次均组阁失败。利库德集团和中间派大党蓝白党去年5月组成联合政府打破了组阁僵局，但双方因分歧严重合作破裂，议会于去年12月宣告解散。

以色列舆论认为，本次第24届议会选举是一场全新竞争，原因是曾经的议会三大政党均出现了不同程度的分化，各方力量组合调整较大。

分析人士指出，新变化主要包括：内塔尼亚胡的党内对手吉德翁·萨尔组建新政党“新希望”党并将角逐总理一职，该党主张同利库德集团相似，将分流利库德集团选票，在一定程度上增加内塔尼亚胡的组阁难度；曾“领跑”议会选举的蓝白党内部出现分裂导致选情堪忧，而从该政治联盟“出走”、由前财政部长亚伊尔·拉皮徳领导的中左翼政党“拥有未来”党或将一跃成为议会第二大党，而且该党已明确表示拒绝同内塔尼亚胡合作；议会第三大党阿拉伯政党联盟“联合名单”党也出现分裂，成员之一的联合阿拉伯党“另立门户”，恐将进一步分化中左翼力量，并影响该国约200万阿拉伯民众的投票选择。

舆论认为，此次选举中，多个右翼党派都成为了内塔尼亚胡的对手，内塔尼亚胡的传统竞选策略遭遇困难，右翼阵营内部分化对以色列政治的影响或将是长期而深远的。

整体右转

近年来，由于巴以和平前景黯淡加之右翼政党大力宣传，以色列社会整体逐渐向右转。舆论认为，此次选举后，右翼政党势力在新一届议会势必增强，中左翼政党的生存空间将遭到进一步挤压。以色列第13频道电视台19日公布的民调显示，右翼政党将在此次议会选举中获得120个议席中的近80个席位。

海法大学政治学与管理学教授埃兰·加多特说，只要巴以冲突继续存在，公众认为以色列仍面临威胁，那么安全仍将是以色列社会的主要议题，左翼议程难以打消公众的忧虑和担忧，以色列恐将继续“右转”。以色列《国土报》援引一项新的民调结果说，巴以两国方案的许多支持者已从中左翼政党转向“新希望”党等右翼政党。

以色列媒体分析认为，一方面选民对右翼政党的支持明显增加，另一方面蓝白党、“联合名单”党等自身出现分裂，加之一些中左翼小政党难以够到选举门槛，目前中左翼阵营呈现出“近乎无助”的局面。

以色列政治评论员约西·韦尔特认为，此次选举后，以色列成立的新政府将在巴勒斯坦问题、移民、难民等问题上采取更为保守的政策。

组阁难题

此次议会选举中，涉嫌贪腐的内塔尼亚胡能否继续连任是焦点议题之一。最新民调显示，其领导的利库德集团仍有望保持领先地位，但无论是内塔尼亚胡阵营还是反内塔尼亚胡阵营，都可能无法获得组阁所需的半数以上议席，加之党派分歧严重，利益诉求难以调和，以色列持续近两年的政治僵局恐难在短时间内破解。

根据民调，利库德集团与三个犹太人政党组成的内塔尼亚胡阵营有望获得50个席位，由“拥有未来”党、“新希望”党及若干中左翼政党组成的反内塔尼亚胡阵营或将获得56个席位。而有望分别获得10席和4席的统一右翼联盟和联合阿拉伯党尚未表态支持哪一阵营，它们可能成为组阁的关键因素。

分析人士认为，反内塔尼亚胡阵营的政府组建路径是，拉拢联合阿拉伯党和统一右翼联盟加入，但统一右翼联盟已经明确表态不与“联合名单”党合作，这一路径存在困难。而即使该阵营成功组建联合政府，其意识形态及社会政策取向上的具体差异都可能使之成为一个不稳定的组合，甚至导致提前大选。

另有分析指出，尽管内塔尼亚胡阵营缺乏组建政府的明确路径，但鉴于反内塔尼亚胡阵营在意识形态及应由谁出任总理等问题上存在分歧，不排除联合阿拉伯党和统一右翼联盟加入内塔尼亚胡阵营的可能性。

以色列政治评论员乔纳森·利斯说，目前最重要的变数是选民投票率。由于新冠疫情、航班管制、部分民众对选举厌倦等原因，投票率可能会被拉低。低投票率客观上将不利于阿拉伯政党或者左翼政党。此外，一些中左翼小党能否进入议会也将对选举结果产生重要影响。

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