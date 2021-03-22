“我们做了一部完全不同的电影，这是对中国的致敬。”——英国纪录片导演柯文思近年来屡屡将镜头定格于中国，他的新作是一部正在后期制作的有关武汉抗疫的纪录片。

“不管其他人对中国的看法怎么样，单就这次疫情的表现来说，中国应对得迅速有效，战胜了病毒。”柯文思说。

柯文思生于英国，现居加拿大。从事纪录片和剧情片创作40余年，拍摄足迹遍布全世界80多个国家，作品多次获得国际电影节大奖，获得4次奥斯卡提名，拿到过2座奥斯卡小金人、16座艾美奖奖杯。

三月的北京钓鱼台国宾馆碧桃绽放、垂柳吐绿，春意盎然。在20日举行的中国发展高层论坛2021年会经济峰会上，柯文思分享了自己作为亲历者、观察者、见证者，在武汉抗疫中经历的困难与感动。

2020年3月，柯文思和他的20余人电影团队，获准进入武汉拍摄纪录片。影片的摄制和采访覆盖了海鲜市场的商户、医护人员、志愿者、第一批感染者等。“这是迄今为止，我做过的最有挑战性的一部片子。”尽管困难挑战不少，柯文思的执着让人印象颇深。

“当时全世界不知道发生了什么，科学界也没有定论，到处在渲染武汉有多危险。”柯文思说，尽管形势严峻，仍然有非常多勇敢的人站出来，数万名医生和护士每天冒着生命危险在工作。

“组织拍摄队伍是非常艰难的，我每一次给年轻摄影师打电话问他愿不愿意加入项目的时候，他们都会回复我说要问问自己的妻子，然后就会告诉我说妻子不允许去，因为家里还有小孩。”柯文思说，疫情暴发之初，谁能想到它有多危险，会蔓延成什么样，谁又能预料它会造成多大的破坏呢？

“我的团队中都是电影工作者，他们来到中国，没有带着任何政治或意识形态的偏见。他们来的时候并不了解中国，只知道要在这个危险的地方拍一部电影。”柯文思说，他们来了之后都被中国强大的能力以及中国人民自愿前往危险之地的精神所震撼。

“我们亲眼看到中国在抗疫中彰显的国家力量无比强大。当中国想做成什么事情的时候，能举一国之力去执行，这以西方标准来看是难以置信的。”柯文思说。

他告诉记者，除了医务工作者和建筑工人外，武汉的社区工作者也给摄制组留下了深刻的印象。他们提供基本服务，让人们能安心地居家隔离。“我们希望通过电影，同世界分享这些感人至深的故事，会有人看到中国人民的非凡毅力。”

“中国的民族自豪感来源于所取得的成就，成绩就是硬道理。”柯文思说，在抗击疫情的艰难时刻，中国领导人的果断抉择，是西方领导人没能作出的。“这也是今天我们能在北京享受阳光、自由看电影、去饭店用餐的原因。而我的家人孩子们现在仍然被封锁在加拿大的家中。”（记者戴小河）

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