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几日前，在安克雷奇举行的中美高层战略对话刚刚结束，双方外交人员的“交锋”又延续到了联合国大会之上。

据美联社、路透社等外媒当地时间3月19日报道，在当天举行的联合国纪念消除种族歧视国际日会议上，美国常驻联合国代表琳达·托马斯-格林菲尔德（Linda Thomas-Greenfield）竟妄称中国对新疆地区少数民族犯下了“致命罪行”，再次抹黑诋毁中国。

对此，中国常驻联合国副代表戴兵大使当场予以驳斥，他指出，美国是在干涉中国内政，所谓“中国新疆地区存在种族灭绝”是掩盖不了真相的谎言，恰恰相反，美国目前国内的人权状况十分糟糕，美方没有资格对其他国家指手画脚。

就在刚刚结束的中美高层战略对话上，中共中央政治局委员，中央外事工作领导小组办公室主任杨洁篪也强调，美国国内在人权等方面存在很多问题，美方应当管好自己的事情，不应对中国的人权、民主说三道四。

美联社报道截图

为抹黑中国，美方非裔代表竟玩起“苦肉计”

每年的3月21日，是国际消除种族歧视日。3月19日，第75届联合国大会举行纪念消除种族歧视国际日会议，多国代表在会上发言。

据报道，在会上，刚刚出任美国常驻联合国代表的托马斯-格林菲尔德，以自己是一名美国非裔黑人作为“切入点”，讲述了自己作为一名奴隶的后代如何在种族隔离制的南方长大。

报道称，她不同寻常地谈起了美国历史，说“奴隶制是美国的原罪”。她说，奴隶制存在于世界每一个角落，“而且今天仍然存在”；种族主义也一样，“仍然是我们面临的日常挑战”。

美常驻联合国代表托马斯-格林菲尔德 视频截图

“我知道种族主义的丑陋面目。我曾生活在种族主义之中，我经历过种族主义，我从种族主义中幸存下来。”正当人们以为托马斯-格林菲尔德会代表美方开始反省本国根深蒂固的种族歧视现象时，“自揭伤疤”的她却话锋一转，开始指责起中国来。

她声称，虽然自己在生活中面对着种族主义，但事实却证明，中国等国家的种族主义才是“致命的”。

“就像在缅甸，罗兴亚人等人群遭受到了惊人的压迫、虐待和杀害。”这位美方代表还大肆妄称，中国政府对新疆维吾尔人、其他少数民族及宗教人士“犯下了种族灭绝和危害人类的罪行”。

“非裔代表发言，美方难得承认自身人权劣迹”

针对托马斯-格林菲尔德这番无端指责，中方代表在现场随即发言，驳斥了美国出于政治动机的指控，称美国“完全是别有用心的造谣、彻头彻尾的谎言”。

据中国常驻联合国代表团网站3月19日消息，在当天的会议中，我常驻联合国副代表戴兵大使表示，此次会议的目的是纪念消除种族歧视国际日。令人遗憾的是，美国代表滥用联大平台，散播虚假信息，出于政治目的对中国无端指责，中方对此坚决反对、完全拒绝。

戴兵强调，所谓新疆地区存在“种族灭绝”的说法荒谬绝伦，完全是别有用心的造谣、彻头彻尾的谎言。美国在涉疆问题上痴迷于制造谎言，但谎言终究掩盖不了真相。

就在3月12日，古巴等64国在联合国人权理事会作共同发言，敦促有关国家停止利用涉疆问题干涉中国内政，停止出于政治动机对中国进行无理指责，停止以人权问题为借口遏制发展中国家的发展。

新华社视频截图：我常驻联合国副代表戴兵发言

戴兵表示，中方奉劝美国摒弃意识形态偏见，停止利用人权问题作政治文章、挑起政治对抗、干扰国际人权合作，切实采取行动阻止本国持续不断发生的针对非洲裔、亚洲裔人群的歧视、仇恨乃至暴力谋杀，同时以平等合作的态度，多为国际人权事业做些实事、办点好事。

对于美方代表提及在本国所经历的种族主义环境，戴兵则指出，美国代表作为非洲裔在今天发言中，难得公开承认美方自身的人权劣迹，这更说明美方没有资格对其他国家指手画脚。

“如果美国真的关心人权，就该去解决本国根深蒂固的种族歧视、社会不公、警察暴力等问题；就该采取有效措施防控疫情，挽救生命，确保疫苗全球公平分配；就该停止干涉别国内政，取消针对发展中国家的单边强制措施；就该停止在海外军事行动中滥杀无辜，并追究肇事者责任；就该深刻反省殖民和侵略历史，反思给有关国家人民带来的深重苦难。

亚裔怒火燎原，美国多地爆发抗议

去年5月底，美国白人警察在明尼苏达州杀死了非裔男子弗洛伊德，继而引发了全美各地反种族主义和反执法过度的抗议示威活动。

据美联社报道，美国常驻联合国代表托马斯-格林菲尔德在发言中，也谈到要消除美国的“白人霸权”。她表示，美国联邦调查局（FBI）过去三年所报告的仇恨犯罪数量激增，同时达到了近10年来的最高水平，特别是针对拉丁裔、穆斯林和移民等人群最甚。

她还提及了近期在美国亚特兰大市发生的针对亚裔的枪击事件，这一事件导致了8人遇难，其中的6名遇难者是亚裔女性。

3月19日，就在联合国举行纪念消除种族歧视国际日会议的当天，美国总统拜登和副总统哈里斯前往亚特兰大，与当地亚裔社区领袖举行会谈，并在随后的讲话中谴责了针对亚裔的仇恨事件及种族主义。

美国有线电视新闻网（CNN）的亚裔记者阿玛拉·沃克在亚特兰大现场报道时就语带哽咽地说：“这对美国的亚裔来说是个特别时刻。”她表示，“我认为美国的亚裔群体看到总统和有一半亚裔血统的副总统亲自来亚特兰大倾听亚裔的担忧、感受亚裔的痛苦，就是在承认我们亚裔群体一直以来都被忽视了。”

与此同时，连日来，全美各地都出现了谴责针对亚裔的暴力行为的集会。除亚特兰大之外，纽约、休斯敦、俄亥俄州哥伦布市（Columbus）等美国多个城市都有人集会纪念遇难者，并谴责针对亚裔的暴力事件。

民众3月20日在亚特拉大州议会大厦旁的自由广场举行集会，抗议针对亚裔的暴力行为（图自侨报网）

亚特兰大周六集会现场 图自社交媒体

美联社的报道还特别指出，就在这场联大会议前，中美两国刚刚在美国阿拉斯加州的安克雷奇举行了为期两天的中美高层战略对话，这是自拜登政府上台执政以来，双方首次举行如此高级别的面对面会谈。而在会谈中，中美双方仍在一些问题上存在较大分歧。

中美高层战略对话现场 图自CGTN

根据央视新闻的报道，在当地时间3月18日举行的首场会谈中，美国国务卿布林肯和国家安全顾问沙利文两人的开场白严重超时，并对中国内外政策无理攻击指责，挑起争端。

随后，中方代表发言，中共中央政治局委员，中央外事工作领导小组办公室主任杨洁篪立刻点明了美国当下方方面面存在的问题。

谈及人权议题，杨洁篪强调，美国国内在人权等方面存在很多问题。美国应当做的是改变自己的形象，管好自己的事，而不应自己的问题没解决好，向世界转嫁矛盾、转移视线，不应对中国的人权、民主说三道四。

(责编：艾雯、刘叶婷)