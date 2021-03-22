人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

中日联合制作纪录片《唐卡画师之乡》打动日本观众

2021年03月22日09:57 | 来源：新华社
小字号

新华社东京3月21日电（记者郭丹）一部讲述中国四川阿坝藏族羌族自治州壤塘县青年牧民通过学习传承唐卡绘画技艺、弘扬民族文化并实现脱贫致富的大型纪录片《唐卡画师之乡》，近日在日本广播协会多个频道播出，赢得了众多日本观众的好评。

该纪录片由日本广播协会导演井上隆史执导、中日团队历时5年联合拍摄制作。井上隆史用细腻、深邃的视角，通过对几名在壤塘地区壤巴拉觉囊（藏传佛教的一个派系）非遗文化传习所学习的青年农牧民的跟踪拍摄，讲述了他们在该非遗文化传习所创办人嘉阳乐住仁波切的指导下，如何经过10年努力，成长为“觉囊唐卡非遗文化传承人”，摆脱贫困、回馈家乡，并努力追寻人生更高价值的感人故事。

“这些不输给环境、不输给气候、能在逆境中怀抱梦想顽强生长的年轻人真了不起，真是一部力作。”

“我被精美的唐卡和年轻的唐卡画师们深深吸引了。”

“我的目标就是有生之年一定要亲眼去看真正的唐卡！”

……

日本观众在观看纪录片后纷纷在社交媒体留言点赞。

井上隆史在接受新华社记者采访时说：“壤塘地区一直以来是中国较为贫困的地区，当地一些牧民通过唐卡文化的传习，不仅弘扬了当地深厚的地域文化，也在当地有了工作和收入，促进了当地的发展。非常成功，非常了不起。我们希望能为这样的故事传播到世界尽一份力。”

2010年，国家级非物质文化遗产传承人嘉阳乐住仁波切在壤塘县委县政府的支持帮助下，创办了壤巴拉非遗传习所。目前，除了唐卡，该地区又创办了音乐、绘画、雕塑、医药、陶艺、造纸等多个文化传习所。

(责编：艾雯、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部