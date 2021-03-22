新华社东京3月21日电（记者郭丹）一部讲述中国四川阿坝藏族羌族自治州壤塘县青年牧民通过学习传承唐卡绘画技艺、弘扬民族文化并实现脱贫致富的大型纪录片《唐卡画师之乡》，近日在日本广播协会多个频道播出，赢得了众多日本观众的好评。

该纪录片由日本广播协会导演井上隆史执导、中日团队历时5年联合拍摄制作。井上隆史用细腻、深邃的视角，通过对几名在壤塘地区壤巴拉觉囊（藏传佛教的一个派系）非遗文化传习所学习的青年农牧民的跟踪拍摄，讲述了他们在该非遗文化传习所创办人嘉阳乐住仁波切的指导下，如何经过10年努力，成长为“觉囊唐卡非遗文化传承人”，摆脱贫困、回馈家乡，并努力追寻人生更高价值的感人故事。

“这些不输给环境、不输给气候、能在逆境中怀抱梦想顽强生长的年轻人真了不起，真是一部力作。”

“我被精美的唐卡和年轻的唐卡画师们深深吸引了。”

“我的目标就是有生之年一定要亲眼去看真正的唐卡！”

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日本观众在观看纪录片后纷纷在社交媒体留言点赞。

井上隆史在接受新华社记者采访时说：“壤塘地区一直以来是中国较为贫困的地区，当地一些牧民通过唐卡文化的传习，不仅弘扬了当地深厚的地域文化，也在当地有了工作和收入，促进了当地的发展。非常成功，非常了不起。我们希望能为这样的故事传播到世界尽一份力。”

2010年，国家级非物质文化遗产传承人嘉阳乐住仁波切在壤塘县委县政府的支持帮助下，创办了壤巴拉非遗传习所。目前，除了唐卡，该地区又创办了音乐、绘画、雕塑、医药、陶艺、造纸等多个文化传习所。

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