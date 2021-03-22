人民网讯 伊拉克卫生部宣布，国家疫情蔓延迅速，形势严峻，目前每天平均确诊病例超过5000例，是疫情暴发以来的最严重局面，强烈要求公民必须严格遵守疫情防控规定。

据“伊拉克之声”21日晚间报道，伊拉克卫生部20日发布报告称，在过去的24小时内，有32人死于新冠肺炎，全国累计死亡13969人。报告指出，最近一段时间平均每天新冠确诊病例超过5000例，这是新冠肺炎暴发以来的最高数字。现在全国确诊病例累计789390例。

伊拉克卫生部的报告指出，造成全国疫情如此严重的主要原因是大多数公民未严格遵守政府宣布的疫情防控规定，尤其是在广大农村和城市郊区。

卫生部的报告特别强调，当前疫情令人极为担心，所有人必须认识到情况的严重性。为遏制疫情蔓延势头，伊拉克境内的所有人必须认真遵守防疫规定：出门戴口罩，禁止各种形式的聚会，特别是婚礼和丧礼，在公共场所保持社交距离，政府机构、私营部门和社会设施中必须提供消毒器和用品，对违法者必须采取严格的法律措施。（安国章）

(责编：苏缨翔、刘慧)