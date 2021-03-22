3月21日，一辆大巴车从位于马来西亚吉隆坡的朝鲜驻马来西亚使馆驶出。新华社发（张纹综摄）

新华社吉隆坡3月21日电（记者林昊 郁玮）马来西亚外交部长希沙姆丁21日发表声明说，马方当天已经驱逐朝鲜驻马来西亚大使馆的所有外交人员。

希沙姆丁表示，马方根据《维也纳外交关系公约》驱逐朝方外交人员，是为了回应朝方19日单方面断绝与马来西亚外交关系而不得不采取的举措，旨在维护马来西亚的国家主权和利益。

3月21日，工作人员在位于马来西亚吉隆坡的朝鲜驻马来西亚使馆往大巴车上搬运行李。新华社发（张纹综摄）

新华社记者21日在朝鲜驻马来西亚大使馆外看到，大使馆院内旗杆上已经看不到朝鲜国旗，大门外墙上的朝鲜大使馆牌匾也被移除。馆内人员当地时间11时许乘车离开使馆，前往机场搭乘当天下午的航班离开马来西亚。朝方人员离开后，马来西亚警方在使馆门外拉上印有“禁止跨越”的警戒线。

据朝中社19日报道，朝鲜外务省当天发表声明说，因马来西亚日前决定将一名朝鲜公民强行引渡到美国，朝鲜决定中断与马来西亚的外交关系。声明说，这名朝鲜公民多年来一直从事合法的外贸活动，马方称其从事某种与“非法洗钱”相关的活动是一种荒谬的捏造和诡计。

3月21日，工作人员在位于马来西亚吉隆坡的朝鲜驻马来西亚使馆往大巴车上搬运行李。新华社发（张纹综摄）

马来西亚外交部19日发表声明回应说，朝鲜的断交决定是“不友好和没有建设性的”，马方对此“深感遗憾”。迫于朝方决定，马来西亚将关闭驻平壤的马来西亚大使馆，并要求驻吉隆坡的朝鲜大使馆所有外交人员及其家属自19日起48小时内离开马来西亚。

(责编：艾雯、刘叶婷)