新华社东京3月21日电（记者姜俏梅）日本宫城县政府21日上午召开特别警戒本部会议，宣布20日发生的6.9级地震未给当地生活设施、农业、渔业及住宅造成重大损害，县内公立学校将于22日正常上学。

宫城县副知事佐野好昭当天表示，鉴于今后一周还可能有余震，且21日午后当地将迎来风雨天气，他呼吁县内居民注意安全。

据日本媒体报道，截至目前，此次地震造成宫城县、岩手县7人受伤，但均无生命危险。交通方面，由于部分地区停电，东北新干线、山形新干线和秋田新干线一度停运。21日上午，除山形新干线部分路段下行线依然暂时停运外，其他新干线均已恢复运行。另外，周边高速公路有部分路段禁行。

来自日本东北电力公司的消息说，受地震晃动影响，位于宫城县的女川核电站3号核反应堆上方核燃料池中发现一个掉落物，疑似检查人员站立处的一块地板。该核燃料池中保管着1386个核燃料棒，目前公司正在使用水下相机进行进一步检查，并准备回收掉落物。东北电力公司说，掉落到燃料池中的物体很小，不会对核燃料池造成影响。此外，该核电站通道天井玻璃有裂纹，但不构成安全问题。

另据来自日本原子能规制委员会和各电力公司的消息，暂未发现福岛县第一、第二核电站以及茨城县包括东海第二核电站在内相关核设施因本次地震出现异常，以上核电站周边辐射监测数据也没有变化。

日本宫城县附近海域当地时间20日18时09分发生6.9级地震。日本气象厅在地震发生后不久对宫城县沿海地区发出海啸预警，后于当晚19时30分左右解除。

今年2月13日晚，日本福岛县东部海域发生7.3级地震，造成至少1人死亡，约190人受伤。“3·11”大地震10周年刚刚过去，一个多月来该地区再次发生强震，特别是本次地震发布的海啸预警，在一定程度上给当地居民带来心理恐慌。

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