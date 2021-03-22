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安克雷奇对话后，中国大气表现赢得海外网友点赞

2021年03月22日09:07 | 来源：新华社
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新华社北京3月21日电 日前在美国阿拉斯加州安克雷奇举行的中美高层战略对话备受世界瞩目。相关报道也在海外社交媒体上引起热议。在新华社报道的网页上，不少海外网友对中方的大气表现点赞，也对中美继续加强沟通与合作抱以期待。

3月18日，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪、国务委员兼外长王毅在安克雷奇同美国国务卿布林肯、总统国家安全事务助理沙利文举行中美高层战略对话。这是杨洁篪在中美高层战略对话开场白中阐明中方有关立场。新华社记者刘杰摄

这是中美元首除夕通话后首次高层接触，也是美国新政府执政以来中美高层首次面对面会晤。双方围绕各自内外政策、中美关系以及共同关心的重大国际地区问题进行了坦诚、深入、长时间、建设性的沟通。

中方表示，过去几年，由于中国的正当权益受到无理打压，中美关系遭遇前所未有的严重困难。这种局面损害了两国人民利益，损害了世界稳定与发展，不应再继续下去了。中方愿同美方加强战略沟通，推动互利合作，妥善管控分歧，推动两国关系沿着健康稳定轨道向前发展，造福两国人民，促进世界持久和平与繁荣。

中方表态立即赢得了不少网友认同。

名为“Rosen B. Sanchez”的网友在新华社“脸书”账号贴文下回复：“对于中国和美国来说，合作和尊重才是正确的道路！”

名为“Chris Mullins”的网友同样在“脸书”上留言说：“中美之间需要友谊和合作，所有国家的共同繁荣也有赖于友谊和合作。

名为“Officious Jim”的网友在新华社推文下回复说：“外交的艺术得到了充分展现。双方都在试图判断对方是敌人还是伙伴。选择尊重、诚实以及合作，还是怀疑、不信任以及谎言？我祈祷（中美）能展开友好合作，并最终达成紧密的伙伴关系。

名为“Ended”的网友对中美加强气候变化领域对话合作很期待：“希望双方讨论了如何加速降低碳排放！我们都在地球这一条船上！”

此外，美国前国务卿基辛格3月20日以线上方式出席中国发展高层论坛2021年会经济峰会时表示，世界的和平与繁荣取决于中美之间的理解。积极的合作关系是很重要的。

中美高层战略对话结束后，国务委员兼外长王毅在接受媒体采访时表示，中方是抱着诚意来对话的，因为对话总比对抗好，但对话必须本着相互尊重、求同存异的精神来进行，不能单方面拉单子、提要价。

对于“相互尊重”这个关键词，也有不少海外网友表达共鸣。

名为“FirstWorldcitizen”的网友在推特上回复说：“一，美国政府必须学会尊重其他国家的政府；二，美国在要求中俄等国给予尊重的同时，也必须报之以相同的尊重。”

名为“Sean Lawlor Nelson”的网友评价说：“我认为应当重启美中关系。中国近年来实力增强了，也想在世界舞台上发挥好的作用。我们美国人对此应该予以鼓励，而不是充满嫉妒。”

此外，美国《纽约时报》网站3月19日刊发了题为《拜登先生，对中国的强硬言论已经够了！》的专栏文章，认为拜登政府在对华政策方面迄今为止多半仍在沿用前任政府的脚本，呼吁美国政府通过一系列举措缓解紧张关系、建立信任。

归根结底，中美都是具有全球影响力的“大块头”。中美加强协调与合作，才符合全球和平与发展的大势，也为国际社会所普遍期待。在国际舞台上拉“小圈子”，开历史倒车，以意识形态划线，重挑集团对抗注定没有出路，尊重国际关系基本准则，尊重文明多样性，才能携手前行。（记者：刘阳、韩梁、韩洁、王宾；编辑：孙浩、唐志强、程大雨）

(责编：艾雯、刘叶婷)

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