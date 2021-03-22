新华社喀布尔3月21日电（记者史先涛）美国国防部长奥斯汀21日突访阿富汗，并与阿富汗总统加尼举行会谈。这是奥斯汀今年1月就任美国防长以来首次访阿。

根据阿富汗总统府发表的声明，加尼当天在喀布尔与奥斯汀举行会谈，讨论了阿富汗和平进程及双边关系等问题。双方对阿富汗持续发生暴力事件表示关切，强调解决当前局势的根本途径是实现公正和持久的和平。

加尼表示，阿富汗各方对国家和平进程有共识，阿富汗政府将充分利用相关共识以谋求和平。奥斯汀表示，美国支持阿富汗实现和平稳定。

另据美国媒体报道，奥斯汀在喀布尔与加尼等阿富汗政府高级官员举行了会谈，表示期望通过谈判方式结束阿富汗战争。

此前一天，奥斯汀在访问印度时表示，据他所知，美国总统拜登尚未就是否如期从阿富汗撤军做出最终决定。

美国上届政府2020年2月在多哈与阿富汗塔利班达成协议，在2021年5月1日之前从阿富汗撤出所有美军。本月早些时候，拜登在接受媒体采访时说，美国在5月1日前从阿富汗撤军“有难度”，一旦延期撤军，不会延期“很久”。3月19日，阿富汗塔利班警告美方不要违反5月1日前撤军承诺，否则塔利班方面将做出反应。

分析人士指出，随着美国撤军期限临近，阿富汗国内以及国际社会对于阿局势走向的担忧也在加剧。如果美国按计划撤军，而阿富汗冲突双方无法及时达成和平协议，该国未来安全形势可能会进一步恶化。（参与记者：徐剑梅、邓仙来）

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