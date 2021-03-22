新华社华盛顿3月21日电（记者徐剑梅 邓仙来）据美国哥伦比亚广播公司21日报道，截至20日，美国联邦政府在美国与墨西哥边境收容和拘留了约1.55万名无人陪伴的未成年非法移民。

报道说，对美国联邦政府数据的汇总分析显示，目前近1.05万名未成年非法移民被转入用于收容未成年人的设施，逾5000人被关在海关与边境保护局的拘留所。未成年人在拘留所的平均时间达136小时，远超美国法律规定的72小时限制。

美国国土安全部长马约卡斯21日在接受美国媒体采访时说，美墨边境对非法移民关闭，联邦政府正在驱逐单身成年非法移民和非法移民家庭，并加紧处理无人陪伴未成年非法移民激增问题，现已新建3处设施用于收容未成年非法移民。但他并未提供启用新设施以及应对无人陪伴未成年非法移民激增问题的时间表。

马约卡斯指责美国前总统特朗普政府“摧毁”了美国移民体系，致使现任总统拜登政府必须“从零开始”加以重建。他同时表示，新冠疫情及防疫措施也使联邦政府遏制非法移民潮的努力复杂化。

愈演愈烈的非法移民潮，特别是未成年非法移民激增问题，使拜登政府备受共和党人指责，而民主党掌控的国会众议院通过的一些移民法案在两党势均力敌的参议院闯关难度也在加大。

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