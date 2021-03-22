范伟国 胡晓光

新华社莫斯科3月21日电 专访：中国是俄罗斯真正的战略伙伴——访俄罗斯外交部长拉夫罗夫

新华社记者范伟国 胡晓光

俄罗斯外交部长拉夫罗夫日前在莫斯科接受中国驻俄记者联合线上采访时表示，中国对于俄罗斯来说是真正的战略伙伴，两国志同道合，俄中相互信任和相互尊重的对话应为其他国家树立榜样。

应国务委员兼外交部长王毅邀请，拉夫罗夫将于3月22日至23日对中国进行访问。拉夫罗夫表示，俄中两国领导人和两国人民把俄中关系评价为处于历史最好时期，这是当之无愧的、公正的描述。

回顾俄中关系发展历程，拉夫罗夫说，俄中过去20年的合作充满活力，双方2001年7月在莫斯科签署的《中俄睦邻友好合作条约》具有历史性意义，它为两国之间形成新型关系，即新时代全面战略协作伙伴关系奠定了政治和法律基础。今年是该条约签署20周年，双方已商定将条约延期，俄中还将共同举行庆祝活动。

谈及俄中两国在国际舞台上的合作，拉夫罗夫表示，国际局势正在发生非常深刻的变化，新的经济增长中心、金融力量和政治影响中心正在加强。遗憾的是，以美国为首的一些西方国家正试图阻止这些客观趋势，不惜一切代价保住自己在全球经济和国际政治中的支配地位，将自己的意志和要求强加给他国。

他说，作为回应，俄中正在联合推动建设性议程，希望构建公正、民主、稳定的国际治理体系，并依靠各国及其一体化组织之间开展广泛的协作。

拉夫罗夫说：“对我们而言，中国是真正的战略伙伴，真正的志同道合者，我们在国际舞台上的合作对全球和地区局势发挥稳定性作用。”他强调，俄中相互信任和相互尊重的对话应该为其他国家树立榜样。

拉夫罗夫表示，自2006年以来俄中已经举办了 “国家年”“青年友好交流年”“旅游年”“俄语年”和“汉语年”等大型活动。这些交流活动有助于巩固俄中各领域协作，使俄中关系内涵更为丰富，社会基础得到加强。

他说，2020年和2021年是俄中科技创新年，双方计划举办超过1000项活动，其中多场活动用于交流抗击新冠病毒疫情的经验，双方互动非常紧密。去年已举办超过500场活动，受疫情影响主要以线上形式举行。希望今年的一些重要会晤能够通过面对面的方式进行。

(责编：艾雯、刘叶婷)