新华社达喀尔3月21日电（记者邢建桥、郑扬子）尼亚美消息：尼日尔宪法法院21日晚裁定该国总统选举第二轮投票结果有效，确认尼日尔执政党争取民主和社会主义党候选人穆罕默德·巴祖姆当选总统。

尼日尔宪法法院当天发布新闻公报说，巴祖姆在2月21日举行的总统选举第二轮投票中赢得55.66%的选票，前总统马哈曼·奥斯曼获得44.34%的选票。第二轮投票的投票率为62.91%。

宪法法院同时确认，巴祖姆将在4月2日宣誓就职，任期5年。

巴祖姆现年61岁，现任尼日尔争取民主和社会主义党主席，此前担任过外交部长、内政部长和国务部长。

在2020年12月27日举行的尼日尔总统选举首轮投票中，巴祖姆和奥斯曼分别获得近40%和近17%的选票，位居前两位，进入选举第二轮角逐。

根据尼日尔全国独立选举委员会2月23日公布的总统选举第二轮投票初步计票结果，巴祖姆以55.75%的得票率获胜。奥斯曼随后质疑选举结果，认为选举存在舞弊行为，并单方面宣布自己应以50.3%的得票率当选总统。

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