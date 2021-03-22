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英国过半成年人接种新冠疫苗

2021年03月22日08:46 | 来源：新华网
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英国卫生大臣汉考克20日说，英国超过一半成年人接种了至少第一剂新冠疫苗，政府目标是7月底以前为所有成年人接种至少第一剂疫苗。

【“巨大成功”】

官方数据显示，截至20日，英国有2690万人接种了至少第一剂新冠疫苗，占成年人口的51%。仅19日一天，英国近59万人接种第一剂新冠疫苗，创单日接种疫苗数量最高纪录。

数据还显示,英国210万人已经接种第二剂新冠疫苗，占全部人口的4%。

“这是巨大成功，”汉考克在上传至社交媒体的一段视频中说，“我想感谢所有参与（疫苗接种）的人，包括（已经接种的）一半成年人。这很重要，因为疫苗是我们摆脱疫情的方法。”

路透社报道，英国政府预期4月中旬前为50岁以上的人至少接种第一剂疫苗，7月底前为所有成年人至少接种第一剂疫苗。威斯敏斯特教堂和科学博物馆等伦敦著名地标、一些地方的足球场等地点设有疫苗接种点。

英国宣布过半成年人至少接种第一剂疫苗后，首相鲍里斯·约翰逊在社交媒体上说：“让我们继续努力。”

约翰逊19日接种第一剂由英国阿斯利康制药公司与牛津大学联合研发的新冠疫苗，说接种后“没有任何感觉”，呼吁民众尽快接种。

【保持警惕】

一名为英国政府提供建议的科学家20日警告说，鉴于新冠变异病毒输入风险，今年夏天大多数英国人出国度假的可能性 “极小”。

被问及是否担忧欧洲其他国家新冠感染率时，汉考克20日说，英国必须保持警惕。

眼下，包括德国在内的欧洲国家面临第三波疫情，疫苗短缺问题凸显。路透社报道，欧盟人口中只有不到10%的人接种了疫苗。

德国和法国等欧盟成员国本月早些时候一度暂停接种阿斯利康疫苗。欧洲药品管理局18日发布初步调查结果，认定阿斯利康疫苗“益处大于风险”，德法等国继而恢复阿斯利康疫苗接种。

路透社报道，疫苗交付问题使英国和欧盟在疫苗出口问题上陷入僵局。欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩20日警告，如果阿斯利康疫苗不按合同如数提供给欧盟，欧盟不排除禁止这一疫苗从欧盟成员国出口。

总部设在伦敦的卫生政策智库惠康公司主管杰里米·法勒当天在一份声明中说，英国是时候开始考虑为其他最需要国家提供多余疫苗。

“如果任由病毒在世界大部分地区肆意传播，病毒就有可能变异到我们的疫苗和治疗方法不再起作用的程度，”法勒说，“科学已经给我们提供结束（疫情）的策略，但只有当它（疫苗）的好处能够惠及全世界最大数量的人时，才会发挥作用。”（刘曦）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、刘叶婷)

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