数百人20日在美国佐治亚州首府亚特兰大集会，谴责种族主义尤其是针对亚裔的仇恨犯罪。

亚特兰大地区16日接连发生三起枪击事件，8名死者中有6人是亚裔女性。尽管执法部门迄今没有确认作案动机，不少人敦促用佐治亚州新近生效的一部仇恨犯罪法指控枪手。

【跨越种族集会】

数百人20日聚集在佐治亚州议会大厦周边，手举“停止仇恨亚裔”“我们都是美国人”等标语。参与集会的人来自不同年龄段、不同地区，包含不同种族。在亚特兰大市中心一处公园内，另有大约200人参与相同主题的集会。

佐治亚州居民韩成姬（音译）告诉路透社记者，自己是亚裔，“我来这里是想让全世界知道，我就在这里”。

驱车8小时从佛罗里达州赶至亚特兰大的蒂莫西·潘说，一想起那些在枪击案中死去的亚裔女性，就会担心自己的家人有朝一日也会遭遇类似不幸。在美国，亚裔太过沉默，就好像“被抹去”。

38岁的非洲裔摄影师奥蒂斯·威尔逊说，人们应该关注针对亚裔的歧视，“非洲裔群体去年经历了类似事件，但并非只有我们经历了这些”。

威尔逊所指事件，是非洲裔男子乔治·弗洛伊德去年5月25日在明尼苏达州明尼阿波利斯市遭白人警察用膝盖压住颈部后死亡，触发全美多地大规模反种族歧视和反暴力执法示威。

非洲裔女性卡姆登·亨特说，她20日参加集会的是为“展示非裔和亚裔团结”，“我一眼望去，看到许多不同肤色、不同年龄、不同社会背景的人来到这里，”这一景象令她惊讶、受鼓舞。

同在20日，数以百计人聚集在加利福尼亚州旧金山市一处广场，呼吁停止针对亚裔的种族歧视和性暴力。

【检验新法】

亚特兰大连环枪击案嫌疑人罗伯特·阿伦·朗在落网后供认，开枪杀人是因为“性成瘾”。警方暂时没有排除包括仇恨亚裔在内的其他作案动机。

美国媒体推测，对佐治亚州去年生效的仇恨犯罪法而言，这桩枪击案将成为“首场大考”。

只是，这部法律并没有把“仇恨犯罪”单独算作一种犯罪行为，而是允许为被定其他罪名的嫌疑人加重刑罚。一旦嫌疑人有其他刑事犯罪行为，且陪审团认定作案动机与敌视受害者种族、宗教、国籍等相关，嫌疑人将被增加2年以上监禁、另处罚款。

亚特兰大枪击案嫌疑人朗已经被指控8项谋杀罪，应该会在监狱中度过余生，一些人因而认为不应花费时间和精力以仇恨犯罪给他加刑，毕竟所加监禁年份不多。

但佐治亚州议会众议员查克·埃夫斯特拉申持不同见解，认为以这部法律指控嫌疑人并非全部为了处罚，制定这部法律本身就是对“受害者、社会而言重要的事情”。

佐治亚州立大学法学教授塔尼娅·华盛顿说，利用这部法律不仅是为向亚裔社区释放信号，也是为借具体案件检验新法，“否则我们无法让法律界人士明白如何证明某个行为由偏见诱发”。

美国总统约瑟夫·拜登19日发表声明，呼吁国会迅速通过《反新冠疫情仇恨犯罪法》，以使联邦、州和地方政府能够遏制疫情期间仇恨犯罪上升势头。（杜鹃）（新华社专特稿）

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