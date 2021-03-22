中国电商挖掘“她经济”资源

中国女性展现出越来越强劲的消费力量，促进了社会消费格局的蝶变，带动了消费理念不断优化升级。据报道，综合近一年来各大数据平台发布的女性消费报告，可以发现2020年中国女性消费市场规模已达4.8万亿元人民币。在电商领域，女性更是表现出绝对的购买力，垂直电商70%至80%的用户为女性。

中国女性消费者凭借不一般的购买力，成为市场竞逐的主角，“她消费”变得越来越诱人。品牌和平台想要赢得“她”的芳心，需要对女性价值追求有更深层次认知，才能在“她经济”的市场竞争中脱颖而出。

——据新加坡《联合早报》报道

中国有望主导人工智能市场

中国把人工智能作为战略重点，并正推动中国科技行业为全球人工智能实践确立标准和规范。

中国在全球人工智能舞台上的崛起背后有几大驱动因素：

一是坐拥巨大的国内市场。中国的14亿消费者是全世界最大的一个国内市场。这个市场有大量潜在的人工智能应用，因此中国是人工智能公司蓬勃发展的沃土。

二是中国政府已阐明在人工智能领域明确且雄心勃勃的目标。中国政府和商界明白，人工智能正在彻底改变消费者生活的方方面面。他们全心全意地接纳这项新技术，并且为创新型人工智能技术企业提供强有力的战略指导。

三是技术创新在中国蓬勃发展。中国几家大型人工智能公司处于人工智能研究的前沿，它们的产品和服务正在将人工智能融入中国和其他国家的日常生活。

——据美国《福布斯》双周刊网站报道

北京加快筹备2022冬奥会

尽管新冠病毒的存在带来了不确定性，但中国在2020年恢复了正常状态。首都北京加快了冬奥会筹备工作，并按时完成了阶段性进度。

2019年底，北京至张家口高速铁路开通运营，两地间最短运行时间由此前的超过3小时压缩至47分钟。2020年5月底，国家体育总局冬季运动管理中心综合训练馆“冰坛”竣工，将主要作为冬奥会短道速滑项目的训练场馆。

去年下半年，位于延庆赛区的国家高山滑雪中心、国家雪车雪橇中心、延庆冬奥村及山地新闻中心等项目全部完工。

北京赛区的全部15块冰面也已完成建设，其中7块采用了二氧化碳跨临界直冷制冰技术。这种技术的能效更高，能减少碳排放量。

——据拉美社报道

(责编：艾雯、刘叶婷)