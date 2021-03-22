海外网 吴正丹

作为山水相连的好邻居，中越两国不仅共享春节、端午等传统节日习俗，越来越多的中国影视剧作品在越南热播也催生出两国民间互动新话题。

上世纪90年代，中国电视剧《渴望》引发越南万人空巷的观影热潮，剧中人物刘慧芳被许多越南人视为“梦中情人”。近些年，《还珠格格》《芈月传》等古装剧和《省委书记》《铁面无私》等现代剧在越南赢得好口碑，也有《花千骨》《三生三世十里桃花》等热播剧在越南翻拍后，传回中国视频网站引来满屏弹幕：“《延禧攻略》更新慢，中国网友‘追到’越南网站提前看”“如果中国电视剧能有越南语配音，就更棒了”……刷同一部剧，追同一批偶像，越南观众也把中国影视剧作品送上越南社交网络热搜榜。

文化交流如此频密，中越情谊有多么与众不同？带着这个问题，“我在中国当大使”栏目组应约采访了越南驻华大使范星梅。专访定于越南驻华大使馆会客厅。绕过门口呈荷花图样的红木屏风，会客厅全貌映入眼帘：白橡木桌沿红毯两侧整齐摆放，墙壁上悬挂着色彩恬淡的越南风景画；在客厅正中央矗立着胡志明主席铜像，阳光透过窗楹，整个房间明亮大气。

刚刚布置好拍摄机位，范星梅大使健步而入。面对上前打招呼的主持人，大使微笑着抬起手肘示意双方碰肘致意，并温和地提醒我们“防疫期间就不握手了”。众人会心一笑，双方心理距离迅速拉近了。

谈到两党、两国的交往故事，范星梅大使娓娓道来。说起两国人文密切往来，大使谈兴更浓。大使表示，作为山水相连的友好邻邦，越中两国文化交流源远流长，两国人民的传统文化既有许多相同之处，又有各自鲜明的独特本色。近年来，两国之间的人文交流、文化合作呈现出活跃态势。中国的许多电视剧、电影和著名的文学、音乐作品赢得了越南民众的喜爱。同时，许多越南特色的文化产品在中国的知名度越来越高，受到了许多中国人民的欢迎。大使也希望有更多中国人、特别是中国年轻人能够通过越南的文学和影视作品了解越南文化。

专访过后，范星梅大使特地安排栏目组前往随后举行的“新年媒体见面会”。会上，范星梅大使在致辞中回顾越中关系在过去一年取得的进展，表达了对新一年继续推动两国关系发展、深化人文交往的期待。

活动中，范星梅大使热情地邀请栏目组尝试现场准备的越南美食，其中人气最旺的当属越南春卷。薄如蝉翼的米浆饼皮下五颜六色的馅料呼之欲出——绿色的生菜、红色的萝卜、黄色的蛋皮，配色清新，营养丰富。每只春卷都包裹一只完整的大虾，配以鱼露食之，清新爽口，唇齿留香。

采访结束，“我在中国当大使”栏目组以越南美食为主题制作的短视频播出后，引来数万网友观看并点赞：“中越友好”“越南朋友继续一起追剧”……

(责编：艾雯、刘叶婷)