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共同迎来意义非凡的一年（大使说）

范星梅
2021年03月22日08:24 | 来源：人民网－人民日报海外版
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面对突如其来的新冠肺炎疫情，越南共产党和越南政府与中国共产党和中国政府始终把人民健康放在第一位，并采取了一系列果断措施，有效防控疫情，尽快复工复产，推动经济复苏，使越南和中国成为了世界上少数能够保持正增长的经济体。中国如期完成了新时代脱贫攻坚目标任务，现行标准下农村贫困人口全部脱贫，越中关系在各领域稳定健康发展。

在政治关系方面，2020年越中两国开展了多项务实活动，来庆祝越南中国建交70周年。这一年，双方保持了高层领导频繁的沟通。越共中央总书记、国家主席阮富仲和中共中央总书记、国家主席习近平两次通话，就推动两国关系不断深化并务实发展达成了重要共识。越南政府总理阮春福同中国国务院总理李克强通话，同意加强疫情防控合作。两国各部委、各地方的交流进一步加强，两国的疫情防控合作有效地开展。

经贸合作继续成为越中双边关系的一大亮点。据中方数据统计，2020年越中双边贸易额达1922.8亿美元之多，同比增长18.7%。越南首次成为了中国在全球的第六大贸易伙伴，并稳居中国在东盟中的最大贸易伙伴。2020年，中国成为越南第三大投资来源地。

2021年对越南和中国来讲都是意义非凡的一年。越南召开了越南共产党第十三次全国代表大会，通过了越共十三大决议，提出了越南未来5年经济社会发展计划和2030年远景目标。这一年，中国将迎来中国共产党成立100周年，也是落实“十四五”规划的开端之年。

面向2021年，为了进一步贯彻落实好两党两国高层领导的共识，两国将着重开展以下主要工作：一是继续加强政治互信，保持频繁的高层交往，推动两党两国领导人在疫情防控条件允许的情况下早日实现互访；二是深化务实合作，将双方的经贸合作继续朝着稳定健康的方向发展。欢迎中方进一步扩大对符合中国市场需求的越南农水产品等强项产品的进口，也欢迎中方企业在基础设施、高新科技、环保型等产业加大对越投资力度；三是加强人文交流，夯实越南中国睦邻友好与全面合作的社会基础。期待两国的媒体在引导舆论、凝聚共识，进一步巩固发展好越中传统友好方面发挥重要作用。

（作者为越南驻华大使）

(责编：艾雯、刘叶婷)

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