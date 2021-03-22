海外网 张六陆

越南驻华大使范星梅近照。海外网 谢 明摄

“越南共产党、越南政府和人民对中国共产党、中国政府和人民取得的巨大成就表示诚挚的祝贺。”近日，越南驻华大使范星梅通过人民日报海外网的镜头向迎来百年华诞的中国共产党致贺。

2019年秋天出任越南驻华大使的范星梅是一位“中国通”。从河内到香港，再到南宁和北京，从越南外交部中国司专员到驻南宁总领事再到越南驻华大使，他的工作一直围绕着中国展开。

兄弟般的深厚情谊

同为共产党领导的社会主义国家，中越有着“同志加兄弟”般的深厚情谊，在峥嵘岁月里的彼此支持是双方共同珍视的记忆。范星梅指出，由两国老一辈领导人精心缔造和培育的传统友好是越中两党、两国和两国人民共同的宝贵财富。他高兴地看到，近些年，越中两国关系与党际交流得到了继承、巩固和发展。

在极不平凡的2020年，中越两党两国相互支持、共克时艰，携手取得疫情防控的重大成果，用实际行动诠释了兄弟般的深厚情谊，充分体现了共产党领导和社会主义制度的独特优势。范星梅指出，疫情之下，两国两党以灵活方式保持着频繁沟通和交流。越共中央总书记、国家主席阮富仲同中共中央总书记、国家主席习近平两度通话，就推动两国全面战略合作伙伴关系不断深化、务实发展达成了重要共识。

2021年是中国共产党成立100周年。对这样一个历史时刻，范星梅送上了真挚的祝福：“祝贺中国共产党百年华诞。”

越南希望看到一个繁荣发展的中国

中国改革开放经验对越南发展有重要借鉴意义。范星梅表示，越中两国在政治体系、发展模式等方面有着许多相同之处，越南的革新和中国的改革开放都取得了令人瞩目的成就。他特别提到，作为“后起者”，越南借鉴了中国改革开放的成功经验。

以“双循环”新发展格局为例，范星梅表示：“这是中国为及时、有效应对国际国内新形势而采取的重大举措，为中国在短期和中期的发展指明了方向。越南希望看到一个繁荣发展的中国，希望‘双循环’新发展格局为包括越南在内的地区各经济体带来正能量。”

40多年前，改革开放的春风改变了中国社会面貌。在范星梅看来，如今，中国已深度融入国际经济之中，是世界第二大经济体，也是世界第一大货物贸易国。即便是在困难重重的2020年，这种强劲的发展势头也没有停下脚步。2020年以来，中国克服了新冠肺炎疫情影响，经济运行逐步恢复正常，成为全球唯一一个保持正增长的主要经济体。

促进地区的和平稳定与繁荣发展是中越两国共同心愿

2020年全球经贸形势艰难，人员往来锐减，世界经济衰退。范星梅认为，在此背景下，中越双边贸易仍保持增长势头殊为不易。据中国海关最新数据显示，2020年中越双边贸易额达1922.8亿美元，同比增长18.7%。在稳居中国在东盟最大贸易伙伴的同时，越南首次成为中国在全球的第六大贸易伙伴。

在此基础上，范星梅对两国经贸往来抱有更大期待。在地方合作层面，对于越南各地方的贸易伙伴地区，如广东、广西、云南、浙江、上海等，范星梅希望现有合作“提质升级”，“期待中方投资越南的基础设施、高新科技、环保等产业”。对于那些潜在的合作伙伴，如四川、重庆等，范星梅则更为看重“增长潜力”，“注重强化贸易、物流合作，充分发挥互补优势，推动双边合作辐射到东盟、中亚、欧洲等区域”。

在国家合作层面，范星梅期待越中两国尽早恢复商业航班，在确保疫情防控要求的前提下，建立双方商务人员和货物往来的“快捷通道”。另外，双方还应在进出口、通关方面为两国企业提供便利，将越中贸易发展的利好带给两国人民。“越方希望中方继续扩大符合中国市场需求的越南强项农、水产品，鼓励两国企业继续通过线上、线下等灵活方式推介优势产品，寻找商机。”范星梅说。

推动双边经贸合作走向纵深的同时，促进地区的和平稳定与繁荣发展也是中越两国共同心愿。2020年11月，历经8年谈判，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）正式签署，包括中越在内的15个国家携手为多边经贸注入动能。范星梅特别提到，作为地区第一大经济体和全球第二大经济体，中国的加入必将提升RCEP的全球影响力和辐射作用，“RCEP与中国提出的‘一带一路’等区域合作倡议相融合，为越中两国及东盟与中国进一步扩大贸易和投资合作规模发挥重要推动作用。”

(责编：艾雯、刘叶婷)