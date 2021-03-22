新华社美国安克雷奇3月19日电 3月18日至19日，中美高层战略对话在安克雷奇举行。对话结束后，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪、国务委员兼外长王毅接受了媒体采访。

杨洁篪表示，过去两天，我和王毅国务委员兼外长同布林肯国务卿、沙利文助理进行了长时间战略沟通，就各自内外政策和双边关系进行了坦诚、建设性交流。这次对话是有益的，有利于增进相互了解。双方在一些问题上仍存在重要分歧。中国将坚定维护国家主权、安全和发展利益。中国的发展壮大是不可阻挡的。这次双方的沟通是为了贯彻习近平主席和拜登总统通话所达成的共识。我们希望双方在各个领域加强沟通、交流和对话。双方应按照不冲突不对抗，相互尊重、合作共赢的原则处理中美关系，使中美关系沿着健康、稳定轨道向前发展。

王毅表示，中方是抱着诚意来对话的，因为对话总比对抗好，但对话必须本着相互尊重、求同存异的精神来进行，不能单方面拉单子、提要价。双方都有很多关切。有一些疑虑，可以通过对话加以缓解。有一些是长期以来存在的问题，可以通过对话加以管控。同时，中方向美方明确指出，主权和领土完整是重大原则问题，美方不要低估中方捍卫国家主权、安全和发展利益的决心，不要低估中国人民维护民族尊严和正当权益的意志。中方对发展中美关系的态度是明确、一贯的。希望美方也能相向而行，特别是要尊重和照顾彼此核心利益与重大关切。在此基础上，中方对中美继续对话的大门始终是敞开的。

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