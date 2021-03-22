受访专家：中国科学技术发展战略研究院综合发展研究所副所长、研究员 丁明磊

工人在隧道股份上海隧道工程有限公司自主研制的超大直径盾构机“骐跃”旁讨论交流。

新华社记者 方 喆摄

俄新社近日刊文称，在今后5年里，中国将大举加快对高科技领域的投资，聚焦稀土新材料，推动机器人、新能源汽车、医疗器械、轮船、飞机、航天器、高铁等的生产。这是中国作为技术大国的雄心。

新加坡《联合早报》近日报道，中国将大幅增加科研投入，切实减轻科研人员负担，使他们能够静下心来致力于科学探索，以“十年磨一剑”的精神在关键核心领域实现重大突破。

《日本时报》指出，中国加大科技创新投入表明，中国对科技进步有着“迫切的关注”，将通过科技创新提高社会生产效率，实现经济社会发展目标。

中国进入新的发展阶段，需要新的发展理念，构建新的发展格局。“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。这是中国立足当前、着眼长远作出的重大战略布局。

中国作为世界第二大经济体，无论是出于国内高质量发展和现代化建设的需要，还是出于应对当前深刻复杂变化国际形势的需要，都必须走出一条科技自立自强的道路。

进入21世纪，中国科学技术发展势头迅猛，中国是世界研发经费投入增长的重要来源，有着世界最大的研究人员队伍，是论文产出最多、发明专利申请量和授权量最多的国家，也是最大的知识产权费用净支出国、高技术产品和知识密集型服务进出口大国。近年来，中国重大创新成果竞相涌现，一些前沿领域开始进入并跑、领跑阶段。中国的创新型国家建设为世界包容性发展作出了重要贡献。这主要得益于中国的制度优势、长期向好的经济前景、丰富的科技人力资源、广阔的市场空间、完备的产业链等要素，与科技创新形成了良性互动的发展局面。

同时也应看到，由于起步晚、起点低，与世界主要发达国家相比，中国在科技基础条件和长期积累上仍存在一定差距，关键核心技术受制于人的局面还没有得到根本性改变，基础研究和重大源头创新能力亟待进步，在研发投入、领军人才培养等方面的短板也有待弥补。

中国实现科技创新发展，既要遵循世界科技强国的基本经验，又要根据内外部形势和条件的变化，选择最有利、最可能的实现路径。

实现从“外源创新”到“内生创新”的转变，即从过去依赖“技术引进—消化吸收—再创新”转变为以“体系—能力”建设为中心，把提升原始创新能力摆在更加突出的位置，提高重大项目的体系化攻关能力，全面提升创新治理能力，牢牢把握创新和发展的自主权，走中国特色的自主创新道路。

支撑构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，依靠科技创新在完善产业链、创造新需求、增加新供给、打造新动能方面的核心引领作用，加快关键核心技术攻关，以深化改革激发新发展活力，以科技创新催生新发展动能，保障产业链供应链安全稳定。

更加主动地融入全球创新网络，在开放合作中提升自身科技创新能力，推进国际科技交流合作。应进一步建立完善科技创新对话机制，加强在全球性议题上布局国际合作项目的能力，构建更广泛的利益共同体。开展各个层次的科技人文交流，建立覆盖主要国家、地区和重要国际组织的国际伙伴合作网络。积极主动开展“一带一路”科技外交，加大对沿线国家创新发展能力的支持力度。深度参与全球科技治理，在重大科技事务中提出中国方案，贡献中国智慧和力量。

（本报记者 李嘉宝采访整理）

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