当地时间三月二十日，中国向哥伦比亚提供的第三批疫苗运抵哥伦比亚首都波哥大。应哥伦比亚总统杜克邀请，国家主席习近平向哥伦比亚民众发表视频讲话。

新华社记者 李学仁摄

新华社北京3月21日电 当地时间3月20日，中国向哥伦比亚提供的第三批疫苗运抵哥伦比亚首都波哥大。应哥伦比亚总统杜克邀请，国家主席习近平向哥伦比亚民众发表视频讲话。

习近平指出，“志合者，不以山海为远。”浩瀚的太平洋阻挡不了中哥两国人民的深厚友谊。建交41年来，中哥关系得到历史性发展。中国已成为哥方全球第二大贸易伙伴，中资企业积极参与哥伦比亚各领域建设。双方人文交流精彩纷呈，中哥友好深入人心。

习近平强调，面对突如其来的新冠肺炎疫情，两国团结互助、共克时艰，积极开展抗疫合作。不久前，哥方采购的两批中国疫苗已经运抵，今天又有一批疫苗送达，为哥伦比亚全国新冠疫苗接种计划助力加油。希望中哥两国政府和人民共同努力，加强抗疫等各领域友好合作，在新的历史起点上，推动中哥友好合作不断迈上新台阶，更好造福两国人民。

当天，正在外地考察的杜克总统专门举行特别仪式，向全国播出习近平主席讲话。杜克表示，感谢习近平主席和兄弟般的中国人民对哥伦比亚人民的深情厚谊和为哥方抗疫提供重要支持。发展对华关系是哥伦比亚各政治派别的广泛共识。哥方愿同中方一道，推动哥中关系持续深化。

《 人民日报 》（ 2021年03月22日 01 版）

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