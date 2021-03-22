本报驻英国记者 许立群

每年的3月21日是国际森林日。欧盟委员会联合研究中心的最新环境研究报告显示，欧洲森林可能会因气候变化等原因，出现生态系统紊乱。约60%的欧洲森林易受强风、火灾、虫害等影响。为此，欧盟正在制定新的森林战略，应对欧洲地区森林生态系统面临的挑战。

欧洲是世界上森林资源最丰富的地区之一。业内人士认为，森林对于长期环境变化的适应性较好，面对突如其来的环境变化时却十分脆弱。因此，研究此类干扰对森林的影响，对于评估气候变化的影响和制定有效的适应策略至关重要。

为了更好地评估欧洲森林对于气候干扰的适应能力，来自意大利、德国等国的科学家利用卫星观测和计算机模型，研究了从1979年至2018年间大风、火灾和虫害三种自然干扰与欧洲森林脆弱性之间的联系。

研究发现，在近40年的时间里，火灾和大风并未对欧洲森林造成实质性影响。但气温升高、虫害暴发使得大部分森林的脆弱性大幅度提高。特别是2000年以来，气温升高大大改变了森林对虫害暴发的适应能力。尤其是在快速变暖的欧洲北部，森林面对虫害的脆弱性平均每10年增加2%左右。

报告显示，在干旱地区，如意大利和法国南部，森林大火的破坏力变得更大，那里的水资源短缺问题日益严重。强风对巴尔干地区的破坏性也越来越明显，当地不断增加的降水和更强的风力会使树木更容易倒伏。研究还发现，虫害的暴发在欧洲大陆几乎所有地方都造成了更大的危害。

科学家们预测，鉴于未来几十年可预见的气候持续变暖以及自然干扰可能加剧，欧洲地区森林的生态系统和生物多样性将会受到严重影响。

为更好地指导森林管理和制定应对这些脆弱性的适应政策，欧盟在去年公布的《2030年生物多样性战略》的基础上，宣布将制定一项涵盖整个森林生命周期的新森林战略，主要目标包括到2030年，再种植至少30亿棵树，以提高森林固碳能力，保护生物多样性，促进社会经济发展等。

今年1月，欧盟发布了关于新森林战略的在线公众咨询，面向欧盟所有成员国、企业、组织和公民，咨询截至今年4月。欧盟希望，在广泛征求意见的基础上，能够在年内正式实施该战略。

（本报伦敦3月21日电）

《 人民日报 》（ 2021年03月22日 16 版）

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