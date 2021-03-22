本报记者 杨 一 李滢嫣 周 輖

厉行节约、反对浪费是保障粮食安全的重要内容。许多国家的政府、企业、民间组织等持续开展一系列创新性的活动，引导民众树立节约意识，养成良好习惯，共同减少粮食浪费。

“当看到一箱箱压碎的牛油果和软化的西红柿被运往垃圾场时，我认为很可惜，因为这些蔬菜还有可利用的价值。”南非“拯救蔬菜”项目发起人之一范·林格近日表示。该项目由南非慈善机构“诺什”发起，旨在提升疫情防控期间食物利用率。项目志愿者每天早上对准备丢弃的农产品进行筛选分类，留下可以食用的部分，送给迫切需要食物的人。过去10个月，该项目的志愿者已成功说服小贩捐出880吨原本要丢弃的食物，约为2019年全年的4倍。

在以色列特拉维夫加尔梅勒市场，每天都会出现一群身着统一服饰的年轻人，将虽然卖相不佳、未及时出售但仍可食用的蔬果打包带走，送到有需要的人手中。为鼓励社会各界参与类似的“食物回收”活动，以色列政府出台了一系列措施：议会2018年通过《食品捐赠法》，为捐赠者和非营利机构处理符合安全标准的食品提供法律保障；环保部、劳工部等部门相继制定政策，为减少食物浪费、帮扶困难人群的相关活动提供支持，满足条件的商家捐赠食物后还可以享受税收抵扣。

阿联酋政府致力于在2030年前将食物浪费减少50%。该国酒店和餐饮业积极响应倡议，承诺每年增加节约粮食的数量，于2019年实现节约200万份餐食的目标。阿联酋科技公司Winnow推出食物垃圾管理系统，已被阿联酋航空及当地不少酒店采用。该系统可自动识别被扔进垃圾桶的食物，发现经常被浪费的品类，帮助餐厅及时调整采购清单和菜单。

新加坡国家环境局的统计数据显示，新加坡2019年食物浪费达74.4万吨，较2018年的81万吨有所下降；2019年食物回收率达18%，较上年升高两个百分点。这在一定程度上得益于新加坡2012年设立的慈善机构“食物银行”的不懈努力，“食物银行”收集包装有误、稍有破损但仍能安全食用的食物，捐赠给相关机构或个人。

一些国家还采取超市临期食品降价、设立特殊超市销售临期食品、制作公益宣传片、加强学校节约教育等多种方式，引导民众养成节约粮食的良好习惯。

（本报北京、约翰内斯堡、开罗3月21日电）

《 人民日报 》（ 2021年03月22日 16 版）

(责编：牛镛、胡永秋)