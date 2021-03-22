本报记者 于 洋 韩 硕 张朋辉 俞懿春

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优秀传统文化是一个国家、一个民族传承和发展的根本。如何让青少年和儿童更好地亲近、了解并传承本国优秀传统文化，许多国家都在进行有益探索。

举办一系列线上线下课程，让传统节日、传统手艺、传统音乐和民俗走近青少年和儿童；博物馆、美术馆、考古遗址免费开放或提供学生票，通过形式多样的活动让孩子们在探索中感知传统文化；将民俗、城市与历史，当作教育和实践课程的一部分，通过体验加深青少年对传统文化的认识……不少国家通过形式新颖的教育、参观和互动活动，提升青少年和儿童对本国传统文化的参与感和认同感。

波兰——

让青少年感受传统民俗文化之美

一场名为“鹿的化身”的展览正在波兰华沙国家民俗博物馆儿童博物馆区举行。用彩绘图案装饰的鹿或色彩绚丽、斗志昂扬，或静谧安详、充满神秘感，吸引很多学校组织学生前来参观。

鹿是波兰绘画和民间艺术常用的题材。布展方希望通过青少年和儿童易于理解的方式，展示波兰民间艺术的魅力。博物馆同时还举办相关主题工坊，介绍传统的彩绘工艺、插图制作和与鹿相关的民间故事传说等，广受青少年的喜爱。

始建于1888年的华沙国家民俗博物馆是波兰历史最悠久的民俗博物馆，也是欧洲规模最大的民俗博物馆之一。目前馆藏超过8万件物品和约12万份档案，是研究波兰与欧洲民俗学、民族学和人类学的重要研究机构。

近年来，波兰日益重视对传统文化的教育普及。华沙国家民俗博物馆开辟了专门的儿童博物馆区。2021年，博物馆公布了一系列针对青少年和儿童的线上线下课程计划，内容包括传统节日、传统手艺、传统音乐和民俗等。

“民俗是一个民族传统文化的重要组成部分。在全球化时代，让年轻人了解自己国家的民俗艺术及其背后的历史，有非常重要的意义。”华沙国家民俗博物馆馆长罗伯特·泽德尔介绍，儿童博物馆区将展览与课程结合，提供一系列传统文化互动式教育课程，让青少年和儿童可以参与和体验传统民俗、传统艺术的魅力。

在波兰社区和乡村文化中心，与传统文化有关的课程和活动也会定期举办。尤其是在重要节庆日期间，很多家长带着孩子参加传统食物制作、波兰剪纸与彩绘制作等传统文化活动。

传统文化教育也是学校教育的重要内容。波兰很多公立学校都开设了传统绘画和音乐课程。在节庆日前后，学校会举办专门的嘉年华活动。学生们身着传统服饰到学校，学习传统手工艺品的制作、表演传统舞蹈与音乐等。

“希望年轻人能够通过这些活动更好了解历史，更加珍惜和尊重传统文化，并将其继续传承下去。”泽德尔说。

意大利——

“保护文物，人人有责”的观念代代相传

旅居意大利的西班牙艺术家安赫莱斯受邀每周为罗马小蜜蜂幼儿园的孩子们上一节艺术课。孩子们在可回收纸板上用颜料绘画、剪切出雄伟的罗马斗兽场、古老的帕拉蒂尼山、古罗马广场……在这样的探索中，孩子们和古罗马历史与文明有了近距离接触。

“罗马就是一个露天博物馆，孩子们通过细心观察，就能发现它让人赞叹的宏伟和无与伦比的美。”安赫莱斯介绍说，这一活动鼓励孩子们用色彩和线条创作属于自己的作品，“既培养他们对艺术的敏感，也让他们以不同的方式观察和了解所在城市的文化遗产。”

像安赫莱斯设计的这种针对青少年与儿童的艺术创作体验，在意大利还有很多。意大利是拥有最多世界文化遗产的国家之一，很多学校注重从小就开始培养孩子们的文化遗产保护意识。在博物馆、美术馆以及考古遗址，经常能看到一群群学生认真做着笔记。通过参观学习，学生们丰富了历史知识，树立了民族自豪感，文化遗产保护意识也得以增强。

在意大利，公立博物馆、美术馆、考古遗址、公园等都向青少年和儿童免费开放或提供学生票。政府还针对青少年和儿童不定期推出“历史文化活动日”“文化遗产周”等活动。意大利文化遗产、活动与旅游部官员罗萨纳·比安基表示，举办这些活动的核心目的，就是要让“保护文物，人人有责”的观念代代相传、深入人心。

意大利文物保护修复高级研究院院长路易·费加齐在接受本报记者采访时表示，意大利人对国家文物的保护意识非常强，这种意识早在青少年和儿童时期就已生根。“由于这种强烈的传承意识，我们的丰富文化遗产才能历久弥新，闪耀着璀璨的艺术之光。”

比利时——

激发孩子们对历史、传统和文化的兴趣

“这个玩偶熊已经有100多年的历史了！”“快来看，这儿有一个带轮子的木马，它可以走路吗？”这是一队小学生在布鲁塞尔玩具博物馆参观时的场景。木童车、手工玩偶、古堡模型……丰富的陈列、有年头的玩具，让孩子们仿佛瞬间穿越时空，回到当时的生活场景。

布鲁塞尔英国学校BJAB一年级的学生经常会到布鲁塞尔玩具博物馆参观。教师蕾娜塔·奎尼格斯告诉本报记者：“孩子们对玩具有天然的兴趣。玩具博物馆不仅让孩子们近距离观察、了解玩具，更重要的是激发出孩子们对历史、传统和文化的兴趣。”

比利时的学校普遍将传统文化、民俗、城市与社区历史教育，当作整体教育和实践课程的一部分。注重体验、寓教于乐是比利时传统文化教育的一大特色。大大小小的博物馆成了青少年学习传统文化、参与传统民俗的好去处。

各有特色的狂欢节也是联结青少年与传统文化的重要纽带之一。比利时不同规模的狂欢节有数十个。以起源于16世纪的班什狂欢节为例，青少年与成年人打扮成“水手”“农夫”等形象，成为狂欢节的一大亮点。近年来，班什狂欢节还设立了青少年专场，由青少年担当狂欢节“主角”，大大增强了青少年对狂欢节传统的参与感和认同感。

比利时一家博物馆负责人温迪·格拉瑟对本报记者表示：“通过博物馆、狂欢节这类形式，青少年和儿童可以直接与传统文化接触，拉近了传统与现实的距离。事实证明，亲身参与、寓教于乐，是吸引青少年了解传统文化的一个有效途径。”

（本报华沙、罗马、布鲁塞尔、北京3月21日电）

《 人民日报 》（ 2021年03月22日 16 版）

(责编：牛镛、胡永秋)