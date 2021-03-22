本报驻俄罗斯记者 殷新宇

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫近日表示，俄罗斯与中国在抗击新冠肺炎疫情领域开展的合作紧密高效，并将持续进行。

本报记者日前从中国驻俄罗斯大使馆获悉：中国康希诺生物公司联合俄方伙伴Petrovax公司在俄开展Ad5—nCoV新冠疫苗三期临床试验，取得非常理想的试验数据，已申请在俄注册，目前正等待主管部门批准。国际权威医学杂志《柳叶刀》近日刊登的文章中公布了这款疫苗的有效性和安全性数据。

“面对疫情挑战，中俄两国在双多边层面相互支持，在疫情防控、诊疗方案、检测试剂、疫苗和药物研发生产等方面开展了广泛合作。”中国驻俄罗斯大使张汉晖表示，在两国政府和相关机构的参与和支持下，中俄两国目前已启动数十个合作项目。例如，双方在中俄科技创新年框架下商定共建联合实验室，中国国家自然科学基金委员会与俄基础研究基金会专门设立专题合作项目等。疫苗是防控并战胜疫情的重要手段，也是当前国际社会抗疫合作的重点。张汉晖表示，俄罗斯“卫星V”疫苗生产商也正与中国相关企业探讨合作事宜。

俄罗斯远东联邦大学生物医学院国际生物安全科学研究中心主任米哈伊尔·谢尔卡诺夫评价，中国政府致力于将新冠疫苗作为全球公共产品，并积极地在疫苗研发等领域加强国际合作，这种精神值得全世界学习。

俄罗斯驻华大使安德烈·杰尼索夫用“真金不怕火炼”形容俄中两国的抗疫合作。他表示，疫情防控期间，俄中两国给予彼此强有力的支持，在人道主义援助、医疗设备供应及控制病毒流行等方面开展了广泛合作。两国合作抗疫将为全球战胜疫情作出巨大贡献。

（本报莫斯科3月21日电）

《 人民日报 》（ 2021年03月22日 03 版）

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