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在更高水平上乘风远航（大使随笔）

李名刚
2021年03月22日05:14 | 来源：人民网－人民日报
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　　2021年3月22日，是中华人民共和国与科威特国建交50周年纪念日。五十载春秋，见证中科两国并肩前行、砥砺奋进的坚实足迹。

　　志合者，不以山海为远。中国同科威特虽远隔重洋，但因古丝绸之路上的相知相交，两国人民传统友谊源远流长。1971年3月22日，中科两国领导人从两国人民根本利益出发，以非凡智慧和远见作出建交的英明决定，开启了两国友好关系新纪元。科威特是首个与中国建交的海湾阿拉伯国家，中科关系经受住了国际形势风云变幻的考验，始终平稳健康发展。中国坚定支持科威特捍卫国家独立、主权和领土完整，支持科威特在解决海湾战争遗留问题上的合理要求。科威特也始终坚定支持中国维护国家主权和领土完整，坚定奉行一个中国政策，在国际和地区事务中同中国保持密切协调与合作。科威特积极响应共建“一带一路”倡议，是最早同中国签署“一带一路”合作文件的国家。两国积极开展务实合作，成为相互信赖的好朋友和真诚合作的好伙伴。

　　中国致力于同各国共同推动构建新型国际关系和人类命运共同体，科威特方面积极响应。2018年7月，应习近平主席邀请，科威特第十五任埃米尔萨巴赫对中国进行国事访问。两国元首一致决定建立中科战略伙伴关系，为新时期中科关系注入新动力、开辟新前景。在中科战略伙伴关系引领下，两国以发展战略对接为主线，深入挖掘利益契合点，全面推进各领域务实合作，双边关系步入发展快车道、传统友谊焕发新生机，也为打造中阿命运共同体贡献了新力量。

　　岁寒知松柏，患难见真情。新冠肺炎疫情发生后，两国元首第一时间互致函电，表达相互支持、加强合作、共克时艰的坚定意愿。双方开展了富有成效的抗疫合作，多领域务实合作逆风前行，充分体现出两国人民的深情厚谊，不仅为中科战略伙伴关系书写下生动注脚，更彰显出推动构建人类命运共同体的强大生命力。

　　今年2月，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪对科威特进行正式访问。访问期间，杨洁篪向科威特埃米尔纳瓦夫转达习近平主席的诚挚问候，强调中方愿以两国建交50周年为契机，同科方共同努力，不断巩固战略互信，推进高质量共建“一带一路”，拓展抗疫合作，增进民心相通，深化新时期中科战略伙伴关系。纳瓦夫高度评价双边关系，表示双方友谊深厚，互信牢固，合作前景广阔。

　　忆往昔笃力奋楫、破浪前行，看今朝风鹏正举、蓄势扬帆。站在新的历史起点，中方愿同科方携手前行，共同落实好两国元首达成的重要共识，继续密切高层交往，深化战略互信，加强共建“一带一路”倡议与科威特“2035国家愿景”发展战略对接，共谋发展繁荣，推动中科战略伙伴关系在更高水平上乘风远航！

　　（作者为中国驻科威特大使）  


　　《 人民日报 》（ 2021年03月22日 03 版）
(责编：牛镛、胡永秋)

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