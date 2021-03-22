踏上新征程的中国，将继续坚持绿水青山就是金山银山的理念，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，同各国携手努力，共建清洁美丽的世界

“我国力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和”，中国作出这一重大战略决策，着眼于中华民族永续发展和构建人类命运共同体，赢得国际社会普遍称赞。世界瞩目中国“十四五”规划和2035年远景目标纲要，进一步看到中国朝着绿色发展、人与自然和谐共生目标奋进的坚定决心，看到中国致力于保护地球家园、实现人类可持续发展的大国担当。

中国在世界上率先提出并坚定秉持人与自然和谐共生的生态文明理念，以抓铁有痕的劲头取得卓著成绩。今年全国两会期间，一位来自青海的代表展示的两张照片——漫步在草丛中的荒漠猫与行走在树丛中的雪豹——引起广泛关注。珍稀物种频频现身，正是中国生态环境保护取得成效的生动体现。“十三五”时期的成绩单明证，中国污染防治力度加大，主要污染物排放总量减少目标超额完成，资源利用效率显著提升，生态环境明显改善。彭博社日前发表的报道，聚焦10多年来中国大规模植树造林计划持续普遍落实的行动。法国水资源国际办公室主任让—弗朗索瓦·唐泽尔评价，中国生态环境保护取得斐然成就，为人与自然和谐共生贡献了智慧和力量。

“纵观世界发展史，保护生态环境就是保护生产力，改善生态环境就是发展生产力。良好生态环境是最公平的公共产品，是最普惠的民生福祉。”习近平总书记阐释的道理早已深入人心，化为中国行动。绵绵用力、久久为功，随着中国大地上的绿色经济版图迅速扩展，国际社会对中国以科学理念引领生态文明建设的关注日益增多。“十四五”规划和2035年远景目标纲要为中国绿色发展进一步作出行动规划，就提升生态系统质量和稳定性、持续改善环境质量、加快发展方式绿色转型等作出系统性顶层设计，备受世界瞩目。《美国经济学与社会学杂志》主编克利福德·柯布认为，中国在生态文明建设领域开辟了新路，中国对污染的治理为其他国家提供了样板。

中国推动经济社会发展全面绿色转型，是对全球可持续发展的巨大贡献。“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确提出中国将落实2030年应对气候变化国家自主贡献目标。中国把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局，预示着中国将对全球气候治理作出更大贡献。美国盖茨基金会联席主席比尔·盖茨表示，中国将遏制气候变化作为优先事项，并愿在这一问题上与其他国家合作，这是非常好的事情。埃及坦塔大学教授萨威指出，在应对全球气候变化方面中国正以实际行动展现担当，令人敬佩。

生态环境保护功在当代、利在千秋。中国坚持不懈加强生态文明建设，强调“只要是对全人类有益的事情，中国就应该义不容辞地做，并且做好”，实实在在做到知行合一。世人相信，踏上新征程的中国，将继续坚持绿水青山就是金山银山的理念，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，同各国携手努力，共建清洁美丽的世界。

《 人民日报 》（ 2021年03月22日 03 版）

(责编：牛镛、胡永秋)