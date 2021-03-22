本报记者 肖新新 焦 翔 周 輖 张光政

中国建材易单网迪拜跨境电商海外仓正在装运要发送的货物。

中国建材供图

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，“鼓励建设海外仓，保障外贸产业链供应链畅通运转”，进一步凸显了海外仓作为海外营销重要节点和外贸新型基础设施，在推动进出口协同发展方面的重要作用。

随着跨境电商蓬勃发展，中国企业加快完善包括海外仓在内的物流体系，海外仓呈现强劲增长势头。中国商务部公布的数据显示，目前，中国企业跨境电商海外仓数量超过1800个，去年增速达80%，面积超过1200万平方米。当前，商务部外贸司正在组织105家跨境电子商务综合试验区开展“海外仓高质量发展专项行动”，支持海外仓丰富功能、升级发展，培育一批特色鲜明的代表性海外仓。

参与全球抗疫

促进品牌推广

2020年，中国贸易创新步伐加快，超万家传统外贸企业触网上线，跨境电商成为企业开展国际贸易、创新外贸发展重要方式。面对新冠肺炎疫情挑战，海外仓作用进一步提升，推动中国商品营销和品牌推广，同时利用自身防疫物资采购和物流优势，有力支持抗击疫情。

清晨，在英国伯明翰，福建纵腾网络有限公司（纵腾集团）经营的“谷仓海外仓”内已经忙碌起来。阁楼式货架、每小时分拣3600件货品的物件分拣机……高度自动化设备将这里的货物快速精准发往英国、欧盟等市场。“疫情防控期间，海外仓在助力抗疫保供方面发挥重要作用。”该公司英国海外仓负责人米歇尔说，海外仓充分发挥本地采购、集货、验货等功能，在2020年2月份采购口罩、防护服等20万余件发回中国国内。欧洲发生疫情后，海外仓也在英国当地防疫抗疫过程中发挥重要作用，统筹调集各类防疫物资及居家用品满足市场供应，日均订单处理量达8万单。

据介绍，“谷仓海外仓”在英国、德国、法国、意大利等主要发达国家建立海外仓36座，面积超过100万平方米，海外员工超过1500人。“海外仓具有灵活、稳定供应链优势，可根据条件及时调整选品策略，增强中国企业对国外消费者需求和销售环境变化的响应能力。”纵腾集团副总裁李聪说。

在阿联酋迪拜杰贝阿里自由区，中国建材易单网迪拜跨境电商海外仓里叉车穿梭，一片繁忙景象。紧邻海外仓而建的海外展示中心也热闹非凡：来自中东多国的客商或通过展架、视频、喷绘、线上展示等多种形式体验产品，或直接与厂商代表面对面交流。海外仓负责人布鲁斯告诉记者，迪拜海外仓总面积达5.2万平方米，入驻企业产品涉及建材、机械设备等，营销网络覆盖中东和北非的沙特、阿联酋、阿尔及利亚等10多个国家。“海外仓及其配套的海外展示中心同时为中国中小企业产品进入当地市场提供报关清关、仓储物流、市场推广、渠道拓展等综合服务，显著提升了中国产品在当地的占有率和知名度。”

入驻企业徐州江海木制品有限公司负责人庄小峰表示，得益于海外仓优质的现货仓储服务和品牌推广活动，该企业销量在疫情防控期间不降反升。“阿联酋复工复产进程逐渐加快，建材等产品出货量已增长超20%，我们正在组织更多货源。”当地知名建材经销商“多瑙河”公司采购经理斯瓦米说：“我们在这里采购了不少质量高、价格合适的中国产品。希望通过海外仓，认识更多中国企业，开展更多合作，共同开拓市场。”

完善服务功能

优化购物体验

近年来，海外仓在信息化建设、智能化发展、多元化服务等方面深入探索，实现购物体验和物流效率双重优化，提升中国产品形象，助力中国品牌更好扎根当地。

万邑通（上海）信息科技有限公司在多国设有13个海外仓，日均处理海外仓订单20万件、直发包裹超30万个，为全球2万多家跨境电商提供海外仓储配送、国际送仓/转仓等服务。“海外仓借鉴中国仓储物流的管理模式和管理经验，极大提升了物流效率，让客户以中国速度收到购买的商品，这非常有竞争优势，推动了我们业绩的快速增长。”万邑通合作伙伴加拿大凯利斯公司负责人巴拉卡特表示，通过万邑通海外仓配备的自动化流水线、立体仓库、智能移动机器人等设施，该公司商品存储坪效提升30%，拣选速度提升70%，带动了利润的显著提升。

“传统供应链管理公司90%的收入来自国内到国际的运费，基本不能提供从海外仓库到消费者的尾程配送服务。”万邑通公司副总经理廖远进表示，该企业为跨境卖家提供超70种尾程派送服务选项，以海外仓为支点，开展门到门的全程服务，在欧洲主要市场基本实现了“两日达”或者“三日达”，显著改善了海外消费者的购物体验。

“除基本功能外，海外仓还要提供全方位售后服务。”北京数码港电子商务有限公司2017年在美国洛杉矶建成首个海外仓，目前日订单最大处理量超1000个。公司副总经理吴祺表示，海外仓全程跟踪管理仓内商品，实现与中国卖家、海外消费者快速对接，并且通过售后维修实现部分商品二次销售，减少因退货给卖家带来的成本。据统计，维修后的二次可售产品比例达72%，其中44%可作为全新品销售，28%可作为开箱产品销售，帮助了许多不具备自主售后服务能力的中国中小企业。

“海外仓完善的售后保障措施，大大改善消费者的网购体验，有利于中国企业和产品树立良好形象，深耕当地市场。”已和数码港合作多年的跨境企业梅蒂电器公司总经理麦克斯·马说，“周到细致的服务增强了中国产品的品牌效应，也为我们今后的合作开辟了更广阔空间。”

加强本土运营

带动当地发展

新冠肺炎疫情给全球实体零售业带来冲击，各国消费者将大量线下生活和购物需求转移至线上。中国企业跨境电商海外仓通过提高本土化运营能力，不仅满足了当地就业和消费需求，也促进当地仓储物流和电商行业发展。

“我们在俄罗斯发展覆盖320个城市的自有配送物流，可为1500个居民点提供‘次日达’服务。”艾姆勒海外仓储（深圳）有限公司总经理张文廷告诉记者，艾姆勒主营俄罗斯海外仓储，中俄、中乌快递等业务，现有4个海外仓，面积3.5万平方米，服务1.2万个卖家。企业注重发展本土化、专业化运营模式，目前俄方员工占比已达70%以上。“我们不仅为卖家提供一站式服务，还通过海外仓等平台积极与当地企业加强交流与合作，提供电商仓储及分拣方案、优选设备，帮助完善优化物流仓储条件。”

“中国企业在电商和物流运营方面具有显著优势，我们希望就此深化合作。”艾姆勒俄方合作伙伴伊戈尔·伊万诺夫表示，通过与中国企业在海外仓等方面合作，俄罗斯企业能够借鉴有关技术经验，加速自身销售平台和物流体系建设，不断拓宽俄中跨境贸易合作空间，实现共赢发展。

宁波豪雅进出口集团有限公司同样注重海外仓功能与当地市场需求相结合，在全球的19个海外仓立足销售信息反馈和分析，提供定制化特色服务，带动国内外商家生产迭代升级，加快贸易与产业深度融合。例如，公司专门为不同国家市场提供了专属线下和线上产品展示服务，让海外消费者能够先体验、再下单；根据各国消费者和卖家的个性化需求，提供产品全球组货服务等。豪雅公司英国海外仓员工史蒂夫·布朗表示，中企海外仓为当地提供了更精准的个性化服务，为当地人带来了更好的消费体验。

（本报北京、开罗、莫斯科电）

《 人民日报 》（ 2021年03月22日 03 版）

(责编：牛镛、胡永秋)