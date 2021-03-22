本报记者 严 瑜

3月15日，工人在山东省青州市一家汽车制造企业生产车间忙碌。

王继林摄（人民视觉）

3月11日，江苏省海安市经济技术开发区一家企业的员工在车间生产汽车零部件。

姜 明摄（人民视觉）

3月16日，江西省宜春市上高县田心镇中杰鞋业有限公司车间内，工人们正在赶订单。

陈旗海摄（人民视觉）

近日，中国国家统计局发布2021年1—2月中国国民经济运行情况的最新数据。其中，消费、投资、进出口均出现大幅反弹，同比增速均超30%。这份炫目的成绩单向世界展示了中国经济良好的复苏态势。“超出预期”“积极因素增多”“令人羡慕”……各大外媒一片赞叹，并对中国经济在新的一年继续引领世界经济复苏充满期待。

良好开端

中国国家统计局最新发布的数据显示，今年1—2月，中国工业生产增长加快，装备制造业和高技术制造业增势良好。

对此，日本共同社近日发表题为《中国1—2月工业增加值同比增长35%，从新冠肺炎疫情中复苏明显》的文章，指出35.1%的增速是自1998年有统计以来最高的增长率，与疫情前的2019年同期相比也增长了16.9%。报道称：“中国经济的复苏趋势明显。以汽车、通信设备、计算机相关产品为中心呈现巨大增长。”

路透社也引述中国国家统计局3月15日公布的数据称，中国今年前两个月规模以上工业增加值同比实际增长35.1%，高于去年12月的7.3%，也高于路透社调查后得出的30.0%这一中位数预测值。报道指出，进入2021年后，中国庞大的制造业部门以稳扎稳打的姿态开局，经济继续蓬勃复苏。此外，1—2月的社会消费品零售总额也出现了增长，拉动了国内需求，在最近出口激增的基础上有力地提振了商业活动。

法国《回声报》指出，中国今年前两个月规模以上工业增加值同比增长率、全国固定资产投资同比增长率和社会消费品零售总额同比增长率这三项指标的增长令人印象深刻，说明中国经济在今年保持了复苏态势。

“中国经济景气持续恢复。”日本广播协会电视台日前援引中国国家统计局发布的信息称：“总的来看，中国1—2月经济运行保持恢复性增长，积极因素继续增多。”

“与其他主要市场相比，中国在2021年的前景更加乐观。不仅疫情在很大程度上得到了控制，消费者也因此感到乐观。”国际快递服务提供商敦豪速递（DHL）网站日前刊发文章并引述专业人士分析称，尽管全球经济仍面临疫情冲击，但中国经济复苏前景值得看好。制造业、医疗保健和高科技行业引领中国走上了复苏之路，电子商务继续蓬勃发展，同时中国还引领着全球汽车工业的复苏。

需求坚挺

今年全国两会期间，有关中国经济复苏势头强劲的话题成为不少外媒关注的焦点。

德国新闻电视台报道称，中国两会期间，经济方面的数据显示中国克服了疫情的影响。例如，今年年初的两个月，中国的出口比去年同期上涨60%，进口上涨22%。在新的一年里，中国经济拥有了一个良好的开端。

法新社也发文赞叹今年前两个月中国出口贸易的亮眼表现，强调这是自1995年以来中国出口经历的最快增长速度。

在外媒看来，中国今年前两个月外贸领域的优异表现是对中国经济复苏的肯定。而在全球经济仍被疫情阴云笼罩的背景之下，中国经济开局顺利的动力更是外媒讨论的热点。

“低基数效应助推中国1—2月经济表现亮眼，工业、投资和消费同比增速均大幅冲高至双位数，即使剔除基数因素，中国经济仍在恢复轨道中。”路透社指出，中国先于其他主要经济体遏制新冠肺炎疫情的能力使其经济能够更快地反弹，在强劲的出口、被压抑的需求得到释放以及政府的刺激措施下实现了复苏。同时，其他衡量标准显示，中国经济复苏具有广泛的基础，工业产值比疫情暴发前的2019年1—2月增长了16.9%。

《日本经济新闻》报道称，中国国内外需求均保持坚挺。钢材产量增长23.6％，水泥产量增长61.1％，反映出建筑需求的坚挺。此外，中国在2月中旬春节长假之前，疫情曾出现局部反弹。在政府号召下，很多人放弃了在长假期间返乡探亲和旅行，这从客观上也使得假期后工厂复工早于往年，推高了生产增长。

英国媒体报道称，多位经济学家认为，由于中国工业发展迅速且出口需求强劲，中国经济将继续保持稳定复苏。报道还关注到中国的珠宝行业和汽车行业，认为这两大行业发展势头强劲，彰显了中国消费者对中国经济的信心。

积极信号

今年中国的政府工作报告提出，2021年发展主要预期目标是，国内生产总值增长6%以上。结合已经出炉的成绩单，外媒普遍认为，2021年中国经济表现值得期待。

西班牙《国家报》网站报道称，考虑到上一年的基础，今年6%的增长目标设定是合适的，完成目标应该没有问题。值得注意的是，中国决心建设强大且具有创新能力的技术产业，减少对外部的依赖，让科技成为未来几年中国经济增长的引擎。

路透社援引牛津经济研究院亚洲区经济研究主管路易斯·奎伊斯的观点称：“我们对中国今年的出口和制造业持乐观态度。同时，随着消费者信心的增强，预计中国的家庭消费将从第二季度开始成为中国经济增长的主要推动力。”

美国有线电视新闻网表示，与其他主要经济体相比，中国以更坚定的姿态在2020年顶住了全球经济衰退的压力，并将在今年加快发展步伐。“6%以上的GDP增长目标表明中国经济将继续强力运转。”

《纽约时报》认为，中国在经济增长方面作出承诺，对于全球经济来说是一个积极信号。

还有一些外媒及国际组织更为乐观地预测，中国经济或许将在2021年带给世界更大惊喜。

阿根廷《经济学家报》称，相较于中国政府表示的今年GDP增长6%以上的预期，许多分析师认为全球对中国商品需求强劲，今年中国经济增长或将超过8%，继续在全球经济复苏中起到关键作用。

国际货币基金组织也预测，2021年中国经济增速预计达到8.1%。

分析人士认为，一方面中国是2020年全球唯一实现经济正增长的经济体，凸显出中国经济的韧性；另一方面，中国将在多个领域进一步对外开放。这都将让中国进一步融入经济全球化大格局，经济增速或将超出预期。

(责编：胡永秋、牛镛)