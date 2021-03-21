新华社科威特城3月20日电 综合新华社驻中东地区记者报道：20日，中东地区多国继续推进新冠疫苗接种工作；巴勒斯坦计划暂时放松疫情管控。

巴勒斯坦卫生部20日报告全国新增新冠确诊病例1780例，累计确诊249421例，累计死亡2656例，累计治愈222916例。政府发言人易卜拉欣·穆勒哈姆当天宣布，将从21日起将目前实施的“全面封锁”下调为“部分封锁”，新的防控政策将实施两周。巴卫生部20日宣布，将于21日在约旦河西岸和加沙地带启动大规模新冠疫苗接种计划，医护人员、75岁以上老人等人群将优先接种疫苗。

以色列卫生部20日公布的数据显示，该国当天新增确诊病例590例，累计确诊827199例，累计死亡6082例，累计治愈802244例。截至当天，以色列累计逾516万人已接种新冠疫苗，约占全国总人口的55.5%。

伊朗卫生部20日报告新增确诊病例7540例，累计确诊1793805例，累计死亡61724例，累计治愈1536606例。伊朗食品药品组织官员表示，截至18日，伊卫生部门向各地医疗系统配发了59.5万剂新冠疫苗，其中已安排接种12.4万剂，接种人群主要是一线医护人员。

土耳其卫生部官网20日显示，该国新增确诊病例21061例，累计确诊2992694例，累计死亡29959例，累计治愈2807572例。截至20日，土耳其总计接种了超过1305万剂新冠疫苗。

摩洛哥卫生部20日更新的数据显示，该国当天新增确诊病例444例，累计确诊491463例，累计死亡8763例，累计治愈478870例。截至当天，已有超过426万摩洛哥民众接种了第一剂新冠疫苗，超过242万民众接种了第二剂疫苗。

黎巴嫩卫生部20日报告全国新增确诊病例2253例，累计确诊436575例，累计死亡5715例，累计治愈343099例；累计有106734人接种了第一剂疫苗，42696人接种了第二剂疫苗。（执笔记者：聂云鹏；参与记者：高文成、熊思浩、尚昊、黄灵、吴丹妮、郑思远、王峰、张淼、陈斌杰、苏小坡、刘宗亚、涂一帆、王薇、杨元勇、潘晓菁、汪健、王尚）

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