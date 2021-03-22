人民网莫斯科3月22日电 （李明琪）应国务委员兼外交部长王毅邀请，俄罗斯联邦外交部长谢尔盖·拉夫罗夫于3月22日至23日对中国进行访问，这也是新冠肺炎疫情发生后俄外长首次访华。

“今年是《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年，20年的合作经验对于两国外交部总结过往并制定未来目标有着巨大的意义。不仅如此，国际社会中的不可预测性因素增多，中国和俄罗斯在一定程度上影响着世界的稳定和安全。拉夫罗夫的此次访问不仅具有象征意义，更具有切实的意义。”俄罗斯外交政策、国防与安全领域专家格里高利·特罗菲姆丘克向人民网表示。

特罗菲姆丘克谈到，对本次访问给予巨大关注的不仅是两国政府，还有世界其他大国的观察家们，他们将对中俄关系进一步发展的潜力和前景做出预测，“相信本次访问将为两国关系迈出新的一步奠定基础”。

2020年突如其来的疫情让各国发展严重受阻。“俄罗斯是第一个派遣防疫专家代表团来华的国家，中国是向俄罗斯提供抗疫物资支持最有力的国家”，特罗菲姆丘克表示，“中俄携手抵御新冠病毒，共同抗击‘政治病毒’，中俄在抗疫方面的合作本身就是中俄新时代全面战略协作伙伴关系迈上新高度的体现。”

此外，亚太问题研究中心主席、俄中友协副主席谢尔盖·萨纳科耶夫认为，本次访问过程中两国外交部长不仅将就双边关系交换意见，同时还将就加强国际事务合作达成共识。

萨纳科耶夫指出，中俄双方展现出的大国外交礼节、真诚的友谊、相互理解与平等的态度，彰显出了进入新时代的中俄全面战略协作伙伴关系。

萨纳科耶夫认为，当国际社会出现疫苗分配不公平现象，个别国家表现出“疫苗民族主义”的情况下，中俄两国坚决反对疫苗分配的政治化。然而，中俄两国对所有需要疫苗的国家施以援手却被西方国家无耻地称为了“疫苗外交”。

今年1-2月，中俄双边贸易额达187.8亿美元，同比增长8.5%，显示出两国合作后劲十足。特罗菲姆丘克强调，中俄双边贸易额实现了逆势增长证明了两国经贸合作的潜力及其内在动力。这样的增长是基于两国经济合作领域的扩大，包括农业、高新技术及航空航天等。在谈到中俄经济合作面临的挑战时，特罗菲姆丘克认为，未来其他竞争者将会不遗余力地弱化中俄两国间的协作，且实现这种干涉的工具非常多种多样。中俄合作任重道远。

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