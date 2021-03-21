新华社华盛顿3月20日电（记者徐剑梅 邓仙来）数百名民众20日在美国南部佐治亚州首府亚特兰大举行集会，抗议美国新冠疫情下显著增加的针对亚裔暴力、种族歧视和仇外情绪，要求为亚特兰大枪击案受害者伸张正义。

综合美国媒体报道，当天，来自美国各地不同年龄、不同肤色的抗议者在亚特兰大的佐治亚州议会大厦前举行集会。他们戴着口罩，举着写有“我们不是病毒”和“停止仇恨亚裔”等字样的标语，还为日前亚特兰大地区针对亚裔的枪击案的遇难者默哀。今年1月当选的民主党联邦参议员拉斐尔·沃诺克和乔恩·奥索夫也参加集会。

亚特兰大地区16日发生3起枪击案，造成包括6名亚裔女性在内的8人死亡。尽管警方尚未确定嫌疑人的作案动机，但近来在新冠疫情下美国针对亚裔的暴力事件不断增加，美国朝野许多人士认为亚特兰大地区发生的枪击案是针对亚裔的攻击，嫌疑人作案动机至少部分缘于对亚裔的偏见。

连日来，在亚特兰大地区发生枪击案的场所外，许多人为遇害者献上花束、点燃蜡烛。在美国首都华盛顿特区、明尼苏达州、俄亥俄州等地，近日也举行了抗议针对亚裔暴力和仇恨犯罪的活动。美国总统拜登和副总统哈里斯19日在亚特兰大会见亚裔美国人社区领袖，谴责新冠疫情下美国针对亚裔的仇恨犯罪。

据报道，佐治亚州议会2020年通过一项反仇恨犯罪法，对存在种族、肤色、宗教、祖籍国、性别、性取向或残疾等歧视动机的特定犯罪行为施加额外惩处。

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