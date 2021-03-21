英国首相鲍里斯·约翰逊19日接种由英国阿斯利康制药公司与牛津大学联合研发的新冠疫苗，说他接种后“没有任何感觉”。法国、斯洛文尼亚和德国一些官员也在当天接种阿斯利康疫苗，以期让民众对这款疫苗放心。

墨西哥政府证实，美国将在下周向墨西哥运送270万剂阿斯利康疫苗。

【英首相打疫苗】

约翰逊19日在伦敦圣托马斯医院接种第一剂阿斯利康疫苗，说“真的一点感觉都没有”，呼吁民众尽快接种。

路透社报道，英国19日创单日接种新冠疫苗数量最高纪录。截至当天，全国几乎一半成年人接种了至少第一剂疫苗。

出于对接种后血栓风险的担忧，欧洲多国先前暂停使用阿斯利康疫苗。欧洲药品管理局18日发布的调查结果显示，阿斯利康疫苗不会增加接种者整体的血栓风险，没有证据显示已有血栓病例与特定批次或特定工厂生产的阿斯利康疫苗有关。法国、德国和意大利随后宣布，自19日起恢复使用这款疫苗。西班牙、葡萄牙和其他几个欧盟国家也将恢复接种。

据美联社报道，法国总理让·卡斯泰、斯洛文尼亚总统博鲁特·帕霍尔和总理亚内兹·扬沙以及德国一名州长19日接种了阿斯利康疫苗。

意大利总理马里奥·德拉吉和德国总理安格拉·默克尔证实，有意接种这款疫苗。

“我还没有预约（接种），但我的年龄属于允许接种范围，我会接种阿斯利康疫苗。”现年73岁的德拉吉19日在一场新闻发布会上说，他的儿子已经在英国接种这款疫苗。

【墨西哥“借”疫苗】

墨西哥外交部长马塞洛·埃布拉德19日说，美国将在下周向墨西哥运送270万剂阿斯利康疫苗。

美国食品和药物管理局尚未批准阿斯利康疫苗在美投入使用。

据美联社报道，墨西哥一直难以获得足够剂量的新冠疫苗，眼下只注射了500万剂疫苗，接种人数约占总人口的4%。

美国政府先前拒绝为墨西哥、加拿大和欧盟等盟友提供在美国生产的疫苗。墨西哥总统洛佩斯·奥夫拉多尔曾直白地抱怨美国囤积疫苗，“地球上最强大的国家，我们的邻居，比我们做得还糟”。一些非政府组织批评美国政府的新冠疫苗采购策略，希望白宫明确设定疫苗采购上限，与他国分享疫苗。

美国18日宣布，将分别向墨西哥和加拿大提供250万剂和140万剂疫苗。但根据安排，墨西哥和加拿大预计将在今年晚些时候“归还”相应数量的新冠疫苗。

“我们正在借出一部分多余的阿斯利康疫苗。”一名不愿透露姓名的美国政府官员说。（刘曦）（新华社专特稿）

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