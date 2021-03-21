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巴基斯坦：总理在接种疫苗前已经被病毒感染

2021年03月21日10:15 | 来源：人民网-国际频道
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人民网伊斯兰堡3月20日电 （记者丁雪真）巴基斯坦负责国家卫生服务的总理特别助理费萨尔·苏丹20日通过社交网络公布消息称，总理伊姆兰·汗的新冠病毒核酸检测结果呈阳性，已开始居家隔离。

伊姆兰·汗18日在首都伊斯兰堡接种了中国国药集团新冠灭活疫苗，其确诊消息引发了一些民众对于接种疫苗的担忧。对此，巴基斯坦计划、发展和特别任务部长、国家抗击新冠肺炎疫情协调委员会成员阿萨德·乌迈尔表示，“新冠肺炎的症状需要数日时间才能显现，因此可以肯定的是，总理在接种疫苗前已经被病毒感染。请民众务必积极接种。”

鉴于该国当前第三波疫情的防控形势严峻，首都伊斯兰堡市政府已封锁了部分疫情较为严重的地区，并要求全市范围内的营业场所于20至21日期间停止开展一切室内商业活动。

巴基斯坦国家健康服务、管理和协调部20日发布的疫情数据显示，该国19日新增确诊病例3876例，新增死亡病例42例，新增治愈出院病例1446例，完成核酸检测40946人次。截至19日，巴基斯坦累计确诊病例623135例，累计死亡病例13799例，累计治愈出院病例579760例，累计完成核酸检测9732033人次。

(责编：苏缨翔、刘慧)

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