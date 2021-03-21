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中国驻巴西大使杨万明向巴西政商界宣介中国两会精神

2021年03月21日09:51 | 来源：人民网-国际频道
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人民网巴西利亚3月21日电 （记者范剑青）近日，中国驻巴西大使杨万明出席“中国发展新理念 中巴合作新机遇”在线交流活动，向巴西政商界人士解读中国两会精神。巴西前财长、圣保罗州财政和规划厅厅长梅雷莱斯，前工贸部长、国家工业联合会前主席蒙泰罗，联邦审计法院前院长穆西奥，农牧业研究所主席、前参议员莱唐及政府与企业关系政策学会（IREE）主席瓦尔德参与对话交流。活动通过IREE优兔频道直播，来自巴地方政府、企业、学界、智库、咨询机构等千余人在线观看。

杨大使在主旨演讲中表示，百年不遇的疫情仍在全球蔓延，世界深陷动荡变革期。立足自身发展的内外条件变化，今年两会系统规划了中国未来5年乃至更长一段时期的发展战略、目标和路径，即以创新、协调、绿色、开放、共享为引领，加快构建以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的发展新格局，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。在中国共产党的坚强领导下，中国已经进入一个新的发展阶段，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化快速发展。改革的红利、消费的潜力、创新的活力将叠加作用，支撑中国经济保持高质量发展，助力全球经济复苏。

杨大使强调，中国和巴西都是重要新兴大国，也是世界多极化进程中的重要力量。建交47年来，得益于两国各界的共同努力，中巴关系日益成熟、稳定、活跃，双边合作不断扩大，给两国发展提供了巨大助力。当前，中巴的重点任务都是应对疫情挑战，推动疫后复苏。中国发展的新理念、新规划为中巴共谋后疫情时代双边关系与合作提供了新视野、新机遇。中方愿同巴各界一道努力，增进互信，把握机遇，拓展合作，推动两国关系持续深入发展。

巴方发言嘉宾表示，中国是二十一世纪国际格局中的重要一极，在促进全球经济发展、捍卫多边主义等领域发挥了举足轻重的作用，国际影响力日益上升。面对罕见疫情挑战，中国统筹疫情防控常态化和经济社会发展成效显著，减贫和民生成就瞩目，为巴西和全球抗疫提供了宝贵支持，展现了务实高效的治理能力和负责担当的大国风范，开创了一条有中国特色的成功发展道路。两会是观察中国政策动向的重要窗口，今年两会体现了中国扩大内需、深化改革和对外开放的决心，释放了众多政策利好，令人振奋。巴中互为全面战略伙伴，双边经贸合作覆盖贸易、农业、能源、基建、科创、金融等广泛领域，人文交流和民间往来日益热络。巴各界坚定支持巩固和发展对华友好与合作，愿继续深入研究中国的宏观政策和长远规划，拓宽对华合作疆域，增进两国人民相知，为深化巴中关系厚植根基。

杨大使还回答了参会人员关于中国经济前景、内需潜力、减贫经验、创新驱动战略及中巴农业、基础设施、5G、科创、绿色低碳等具体领域合作的提问。

交流持续近2个小时，探讨深入，互动热烈。与会人士高度评价杨大使介绍内容充实丰富、要点突出，有助于巴政商界深入理解中国未来发展战略和政策，增强了深化巴中各领域合作的信心。 

(责编：苏缨翔、刘慧)

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