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中国驻挪威大使易先良在挪威媒体发表署名文章

2021年03月21日09:44 | 来源：人民网-国际频道
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人民网奥斯陆3月20日电 （诺彦）近日，中国驻挪威大使易先良在挪威主流媒体《晚邮报》发表题为《从疫苗合作看中挪共同价值观》的文章。文章展现了中挪两国共同防疫的信心。

大使在文章中写道，一些人说，中挪价值观是冲突的。他表示，那是泛意识形态使然，中挪不仅有共同的价值观，并且具体而务实。

文章中指出，在不久前举行的联合国安理会新冠疫苗问题部长级公开会上，中国国务委员兼外长王毅和挪威外交大臣瑟雷德就曾表达过一个相同的观点。王毅说“不让一个有需要的国家被落下，也不让任何等待疫苗的人被遗忘”。瑟雷德说“我们必须确保不让任何一个人落在后面”。

在文章中，易先良大使强调，令人欣慰的是，面对新冠肺炎疫情，中挪及全球多数国家从一开始就旗帜鲜明地坚定支持疫苗的合作开发和公平分配，因为我们深信“没有人是安全的，直到每个人都安全”。中挪在疫苗问题上的认知和行动高度契合，相隔万里的两国都为疫苗的全球公平分配作出自己的贡献，越来越多的国家正加入中挪的行列。

易先良大使强调，除了悲伤和痛苦，这场疫情还带给了我们什么，是我们每个人都需要认真思考的问题。

文章强调，历史告诉我们，不同民族、不同信仰的国家并不可怕，真正可怕的是因为不同而产生恐惧、人为“制造”敌人，并因此贻误战机，付出生命的代价。

文章最后指出，我们无法预知下一场危机，但不论是气候变化还是冲突战争，或者是一场新的疫情，就像两国外长强调的，“不让任何一个人落下”，不放弃弱者、不畏惧强权、秉持公平正义，坚持不懈地构建人类命运共同体，应成为经历疫情洗礼后人们的共同坚守，“没有比人民至上更重要的原则，也没有比生命至上更优先的考量”，这也正是中挪的共同价值观。 

(责编：苏缨翔、刘慧)

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