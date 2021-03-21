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沙特一炼油厂遇袭起火

2021年03月21日09:06 | 来源：新华网
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沙特阿拉伯能源部19日证实，首都利雅得一处炼油厂当天遭遇多架无人驾驶飞机袭击并起火，火势已经得到控制，没有人员伤亡，燃油供应没有受到影响。

沙特政府或媒体没有公开遇袭石油设施的名称。按照美联社的说法，遇袭炼油厂位于利雅得东南部，由沙特国有石油企业沙特阿美公司运营，生产汽油、柴油和航空燃油等。

美联社记者通过分析美国星球实验室卫星图像发现，那里没有遭到明显破坏。

也门反政府组织胡塞武装当天早些时候宣称，操控6架无人机袭击阿美公司在利雅得的一处石油设施，以回应沙特主导多国联军在也门的军事行动。

沙特政府19日暂时没有认定是胡塞武装袭击阿美炼油厂。暂时不清楚两方所指是否为同一处石油设施。

沙特阿美没有就炼油厂遇袭一事回应媒体记者提问。

这是本月以来沙特石油设施第二次遭遇重大袭击。沙特东部的两处石油设施7日遭到胡塞武装无人机和弹道导弹袭击，但没有人员伤亡或财产损失。遇袭地点包括阿美公司在东部港口城市拉斯坦努拉的一处储油设施。

2019年9月，沙特阿美两处设施遭胡塞武装袭击，导致原油生产一度中断。沙特和美国指认胡塞武装所用导弹由伊朗提供。伊朗否认并指责美方做局陷害。

胡塞武装19日晚些时候宣称当天对位于沙特南部城市海米斯穆谢特的哈立德国王空军基地发动无人机袭击。多国联军方面尚未证实这一说法。

胡塞武装2014年夺取也门首都萨那，后续控制也门大片地区。多国联军2015年介入，支持也门政府打击胡塞武装，并实施封锁，战事持续至今。多名也门政府消息人士19日透露，胡塞武装在攻打马里卜省首府马里卜市的军事行动中占领一处战略高地，威胁政府军在马里卜市的防线。（杜鹃）（新华社专特稿）

(责编：苏缨翔、徐祥丽)

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