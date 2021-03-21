出于对新冠病毒蔓延的担忧，日本东京奥运会和残奥会组织方20日决定，将不允许外国观众现场观赛。另据消息人士透露，除个别情况，东京奥运会将谢绝海外志愿者。

国际奥委会主席托马斯·巴赫、国际残奥委会主席安德鲁·帕森斯、东京奥组委主席桥本圣子、日本奥运大臣丸川珠代、东京都知事小池百合子20日晚召开线上会议，讨论奥运会现场观众事宜。

巴赫在会上说：“我们不得不作出决定，这可能需要每个人做出牺牲，我们只能寻求理解。”他上周告诉媒体记者，是否允许外国观众入场由日方决定，国际奥委会将“尊重并接受那一决定”。

奥运会组织方将为海外购票者退票退款。共同社报道，东京奥运会和残奥会在海外售出大约100万张门票；国内售出的445万张门票中，81万张要求退票。

受疫情影响，原定2020年举办的东京奥运会推迟到今年7月23日至8月8日举行，残奥会推迟到8月24日至9月5日举行。

日本政府起初打算让尽可能多的外国观众和游客入境，以提振遭疫情重创的经济。不过，民意调查显示，多数日本人担心外国观众入境可能加剧疫情，尤其担心在多国发现的变异新冠病毒蔓延。

东京20日新增新冠确诊病例342例，新增死亡病例2例；截至20日的7天内，东京日均新增确诊病例298.7例，这一数值已连续8天增加。疫情暴发以来，东京累计确诊病例超过11.7万例，累计病亡1632人。

日方也打算谢绝外国志愿者。多名了解情况的官员告诉共同社记者，日方已经决定拒绝住在日本以外国家或地区的志愿者参加奥运会。不过，那些无法在日本国内找到替代人员的志愿者可能例外，比如掌握稀有语种的人。

按东京奥组委在奥运会推迟前的说法，近8万名奥运志愿者中，大约10%是外国人。

日本关西大学名誉教授宫本胜浩估算，如果东京奥运会和残奥会观众仅限于日本人且入场观众人数不得超过可容纳数量的一半，造成的经济损失可能超过1.6万亿日元（约合956亿元人民币）。（刘秀玲）（新华社专特稿）

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