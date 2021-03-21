新华社东京3月20日电（记者王子江）日本方面20日宣布禁止海外观众入境观看东京奥运会后，国际奥委会主席巴赫向全世界的奥林匹克支持者表示歉意，并说疫情下办成奥运会是首要任务，这需要每个人做出牺牲。

巴赫当天代表国际奥委会与国际残奥委会主席帕森斯、东京奥组委主席桥本圣子、日本奥运大臣丸川珠代和东京都政府知事小池百合子参加五方会议，日方在会议上向巴赫和帕森斯通报了日本政府关于禁止海外观众入境的决定。

会后国际奥委会发表声明通报了这一决定，巴赫在声明中说：“与全世界热情的奥林匹克支持者、计划前去观看奥运会和残奥会的运动员的家人以及朋友一样，我们都感到失望。我为此感到十分抱歉，我们知道对于每个人来说，这都是巨大的牺牲，当然我们从疫情发生时就说过，这需要牺牲。”

巴赫还说：“但是我们也同样说过，首要任务是安全。我们的每个决定都必须以尊重安全为第一原则。我知道我们的日本伙伴和朋友做出这个决定并不容易。与他们一样，国际奥委会的首要任务仍然是举办一届安全的奥运会和残奥会。”

他还承诺与东道主和所有伙伴一起，举办一届成功伟大的奥运会。他还说：“我们将与电视转播商一起，尽全力让全世界所有的观众能够通过转播体验奥林匹克精神。”

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