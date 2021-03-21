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也门胡塞武装说移民拘留中心大火由催泪弹引发

2021年03月21日09:00 | 来源：新华网
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新华社开罗3月20日电（记者王尚）萨那消息：据也门胡塞武装控制的马西拉电视台20日报道，7日发生在也门首都萨那一个移民拘留中心的大火是该组织的防暴部队发射催泪弹所致，事件造成45名非洲移民死亡。

报道援引胡塞武装当天公布的初步调查结果说，事发时该移民拘留中心关押着862名非洲移民，其中发生火灾的拘留中心第一区有358名非洲移民。当时，非洲移民正在绝食抗议，要求国际移民组织和胡塞武装加快将其引渡回国进程，随后抗议活动升级并引发骚乱。

报道说，防暴部队赶到拘留中心后发射3枚催泪弹，其中一枚落到床垫上引发火灾。目前，胡塞武装已对防暴部队中的11人实施逮捕并提起公诉。

胡塞武装内部人士8日晚曾对媒体说，萨那一个移民拘留中心7日发生火灾并引发恐慌性踩踏，造成至少60人死亡、100多人受伤。

近年来，大量来自埃塞俄比亚、厄立特里亚等国的移民通过吉布提与也门之间的曼德海峡前往阿拉伯半岛寻找工作机会。据国际移民组织数据，2019年有超过13.8万名移民从非洲偷渡至也门。

2014年9月，胡塞武装夺取萨那，后又占领也门南部地区。2015年3月，多国联军对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)

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