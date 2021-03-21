于 洋

图为布达佩斯一景。

影像中国

匈牙利首都布达佩斯是一座气象万千的城市。多瑙河从城中穿流而过，河岸西面布达依山而建，气势雄浑，河岸东面佩斯地势开阔，雍容繁华。9座风情各异的大桥排列在开阔深邃的河面上，将布达和佩斯连成一体。在欧洲众多历史文化名城中，不同于布拉格的精致妩媚，也不同于维也纳的端庄奢华，布达佩斯从诞生之初就是一座双子城，东岸与西岸，庙堂与市井，西方与东方，繁华与落寞，历史与现实如同经纬，反复交织，塑造出这座宏伟壮丽的城市。

庙堂与市井：一座千年之城

布达佩斯是一座有雄心的城市。这座城市有记载的历史开始于公元89年古罗马帝国在布达建立阿昆库姆城堡，而布达佩斯整体作为一座城市的历史则要从1873年布达与佩斯正式合并才真正开始。匈牙利位于欧洲的十字中心，自古以来就是兵家必争之地。不同王朝、不同民族在1000多年的时光里按照各自的传统与愿望建造这座双子城，在布达佩斯留下不可磨灭的印记。

多瑙河西岸的布达是老城区，依山而建，古迹遍地。站在佩斯一侧西望，布达山上的王宫、马加什教堂、渔人堡等建筑绵延起伏，构成布达佩斯迷人的天际线。尤其是夕阳西下之时，金色余晖中的布达更显千年古城之大气。

布达最雄伟的莫过于城堡山上的王宫。这座始建于1247年的宫殿曾是欧洲最辉煌的王宫之一，历经多次摧毁与重建，800多年来，匈牙利的统治者都居住在这里。至今，匈牙利总统的府邸仍在王宫城堡的山多尔宫。

与布达的威严庄重不同，多瑙河东岸的佩斯一派人间烟火。建筑群鳞次栉比，街道上车水马龙，这里有位列全球顶级歌剧院之一的匈牙利国家歌剧院，有号称“世界上最美咖啡馆”之一的纽约咖啡馆，有可以畅游多瑙河的古旧码头，还有独特的黄色电车……佩斯的一切都是茨威格笔下“最好的欧洲一角”，记载着欧洲“昨日的世界”。

佩斯最宏伟的建筑是匈牙利国会大厦。这座庞大的哥特式建筑是仅次于英国议会大厦的欧洲第二大议会建筑，历史上，佩斯所有建筑的高度都不允许超过国会大厦。大厦是一组两翼展开达268米长的建筑群，上议院和下议院左右对称。国会大厦内部殿堂穹顶镀了黄金，内庭两侧是对称的会议厅，墙边排列着数百个雪茄烟座，散发出19世纪欧洲贵族不可一世的骄傲与奢华。

历史是时间的刻度，把时间雕刻在布达佩斯的一草一木、一砖一石之上。这座风格独特的双子城，无论哪一面，都是无法复制的时间传奇。

繁华与落寞：细节里的故事

布达佩斯是一座有故事的城市。对很多中国人来说，一代人的银幕偶像茜茜公主、享誉世界的音乐家李斯特都耳熟能详，他们可能是我们对匈牙利最初的印象。

作为奥匈帝国的两都之一，布达佩斯在政治和文化上的重要性丝毫不逊于维也纳。一生深爱布达佩斯的茜茜公主亲手促成了奥匈帝国的建立，也开启了布达佩斯最辉煌的一段时光。欧洲大陆最大的议会建筑、欧洲大陆第一条地铁、欧洲最大的火车站之一，这些布达佩斯的荣耀今天仍然是匈牙利的骄傲。

多瑙河上9座精美的桥梁，每座都有说不完的故事。白色伊丽莎白桥是为纪念茜茜公主遇刺而建，茜茜公主和匈牙利著名诗人裴多菲的雕像安立在桥的两端；壮丽的塞切尼链子桥是布达佩斯的象征，也是匈牙利最浪漫的景点之一；绿色的自由铁桥在1896年竣工之时，奥地利皇帝兼匈牙利国王弗朗茨亲临布达佩斯为这座大桥剪彩。据说他在桥上钉上了一颗黄金铆钉，也为布达佩斯的桥增添了美丽的传奇色彩。

今天，行走在布达佩斯街头，精致的雕塑、精美的彩绘、精巧的建筑会不经意地出现在眼前，令人赞不绝口又感慨万千。近年来，匈牙利启动一系列文物修复和保护工程，虽受经济条件制约，进展有些缓慢，但这些帝国曾经的辉煌印记都得到精心保护，修复如初、再焕光彩。布达佩斯的旅游景点虽未修葺得光鲜亮丽，却也充满历史气息，没有过度开发带来的负面效应。普通民众的生活区整洁宁静，人们的脸上常挂着友好的微笑，使这座城市显得格外亲切平实。

东方与西方：大门向东敞开

布达佩斯是一座包容的城市，虽饱经沧桑，却也有着与众不同的眼界与胸襟。匈牙利在文化传统上与欧洲其他国家有些不同，却与地处东方的中国有着共通之处：匈牙利人的名字是前姓后名，匈牙利的传统医药与中医药有相通之处，匈牙利的传统音乐也是五声音阶制，匈牙利许多传统美食都有着东方烹饪的印记……回溯起来，中国与匈牙利的人文、商贸往来历史悠久。匈牙利是古丝绸之路的沿线国家，丝路经贸往来催生了瓷器制造工艺的发展。1826年，被誉为“世界三大手绘瓷器”之一的赫伦瓷在靠近布达佩斯的赫伦村诞生，其手绘工艺题材深受中国风格的影响，图案以花、飞鸟、蝴蝶为主，散发着独特的东方气息。

由于东方情结深厚，2011年，匈牙利提出了“向东开放”的政策，多次表示开放与合作的大门永远向中国敞开，并积极与“一带一路”倡议对接。中国和匈牙利，两个历史悠久的国家在新的时代紧紧握住对方的手。目前，匈牙利已成为中国在中东欧最大的投资目的国，一大批重点项目和工程正在积极推进。

2020年，中国首次成为匈牙利最大的外资来源国，一大批中国投资项目在匈牙利陆续落地或推进，成为匈牙利经济发展的亮点。匈塞铁路匈牙利段项目EPC主承包合同正式生效，标志着匈牙利段正式进入实施阶段；由中国机械进出口（集团）有限公司投资兴建、匈牙利最大的光伏电站项目——考波什堡光伏电站建设进入关键期；上海恩捷新材料科技有限公司宣布在匈牙利投资1.83亿欧元建立锂电池隔离膜工厂……

今天的匈牙利，是中欧班列的终点之一，是首个通过中医药立法的欧洲国家，是中东欧中文教育的重镇。布达佩斯正成为欧洲向东开放与合作的一座桥头堡，来自东方的风正徐徐吹拂这座千年之城，擦亮它的荣光与梦想。

《 人民日报 》（ 2021年03月21日 07 版）

(责编：岳弘彬、程宏毅)