人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

“新疆是个好地方”视频宣介会在马来西亚举办

本报记者  刘  慧
2021年03月21日05:33 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　中国驻马来西亚大使馆和新疆维吾尔自治区政府19日共同举办“新疆是个好地方”视频宣介会。

　　新疆维吾尔自治区党委副书记、自治区主席雪克来提·扎克尔介绍了新疆各领域发展成就。他说，十八大以来，新疆社会大局持续稳定向好，脱贫攻坚取得全面胜利，民族团结更加巩固，宗教领域和睦和顺，人民生活明显改善，各族群众获得感、幸福感、安全感不断增强。但近年来国际上一些别有用心之人罔顾事实，四处散布有关新疆的荒谬言论，企图人为制造所谓涉疆问题，破坏新疆安全稳定，阻碍中国发展壮大。中方对此表示强烈谴责和坚决反对。新疆所做的一切，光明磊落、坦坦荡荡，就是为了造福新疆的各族人民。欢迎大家多到新疆走一走、看一看，了解真实的新疆。

　　马来西亚国家团结部副部长郑联科在宣介会上说，近年来，新疆在基础设施建设、住房保障、义务教育和医疗卫生等方面取得了非凡成就，经济快速发展，人民生活质量显著提高，维吾尔族民众历史上首次摆脱贫困。马方对此表示赞赏，也认同发展经济、消除贫困有利于促进社会和谐、民族团结。

　　中国驻马来西亚大使欧阳玉靖强调，一段时间来，西方一些反华势力出于意识形态偏见和某种政治企图，凭空捏造了一系列关于新疆的“世纪谎言”。这些造谣抹黑，动摇不了新疆各族人民团结奋斗的决心，干扰不了新疆各族人民的美好生活，也无法蒙蔽国际社会。相信此次交流将有助于马各界有识之士更加全面、深入、真切地了解新疆。

　　宣介会上播放了反映新疆自然风光、风土人情和发展成就的视频短片。新疆维吾尔自治区相关负责人和各界群众代表还回答了马方嘉宾提问。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月21日 04 版）
(责编：岳弘彬、程宏毅)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部