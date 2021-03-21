本报记者 刘 慧

中国驻马来西亚大使馆和新疆维吾尔自治区政府19日共同举办“新疆是个好地方”视频宣介会。

新疆维吾尔自治区党委副书记、自治区主席雪克来提·扎克尔介绍了新疆各领域发展成就。他说，十八大以来，新疆社会大局持续稳定向好，脱贫攻坚取得全面胜利，民族团结更加巩固，宗教领域和睦和顺，人民生活明显改善，各族群众获得感、幸福感、安全感不断增强。但近年来国际上一些别有用心之人罔顾事实，四处散布有关新疆的荒谬言论，企图人为制造所谓涉疆问题，破坏新疆安全稳定，阻碍中国发展壮大。中方对此表示强烈谴责和坚决反对。新疆所做的一切，光明磊落、坦坦荡荡，就是为了造福新疆的各族人民。欢迎大家多到新疆走一走、看一看，了解真实的新疆。

马来西亚国家团结部副部长郑联科在宣介会上说，近年来，新疆在基础设施建设、住房保障、义务教育和医疗卫生等方面取得了非凡成就，经济快速发展，人民生活质量显著提高，维吾尔族民众历史上首次摆脱贫困。马方对此表示赞赏，也认同发展经济、消除贫困有利于促进社会和谐、民族团结。

中国驻马来西亚大使欧阳玉靖强调，一段时间来，西方一些反华势力出于意识形态偏见和某种政治企图，凭空捏造了一系列关于新疆的“世纪谎言”。这些造谣抹黑，动摇不了新疆各族人民团结奋斗的决心，干扰不了新疆各族人民的美好生活，也无法蒙蔽国际社会。相信此次交流将有助于马各界有识之士更加全面、深入、真切地了解新疆。

宣介会上播放了反映新疆自然风光、风土人情和发展成就的视频短片。新疆维吾尔自治区相关负责人和各界群众代表还回答了马方嘉宾提问。

《 人民日报 》（ 2021年03月21日 04 版）

(责编：岳弘彬、程宏毅)