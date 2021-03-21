新华社日内瓦3月19日电 联合国人权事务高级专员巴切莱特和许多国家19日在人权理事会第四十六次会议《德班宣言和行动纲领》议题一般性辩论中批评西方国家存在的种族主义和种族歧视问题。

巴切莱特就人权理事会关于针对非洲人后裔的种族歧视和警察暴力问题决议做报告，指出乔治·弗洛伊德被杀约10个月后与该案相关的审判才开始，更有甚者，许多非洲人后裔死亡案件从未得到法庭审理，受害者家庭认为相关国家政府在解决执法部门系统性种族主义方面做得很不够。

巴切莱特还说，当前，针对非洲人后裔的警察暴力和种族歧视行为仍在发生，其症结在全社会系统性种族主义，必须通过系统性方式解决，包括解决社会生活中结构性不平等问题，消除在住房、教育、就业、医疗等领域歧视现象。奴隶制和跨大西洋奴隶贸易以及殖民主义残留等种族主义和不平等的根源性问题必须得到解决。

各国在发言中普遍反对种族主义和排外主义，指出新冠肺炎疫情加剧了种族歧视和不平等现象。

喀麦隆代表非洲国家表示，期待人权高专就执法部门针对非洲人后裔的系统性种族歧视，特别是导致乔治·弗洛伊德和其他非洲人后裔死亡案件向人权理事会提交报告。巴基斯坦代表伊斯兰合作组织反对一些欧洲国家对穆斯林社区采取歧视性措施，谴责相关欧洲国家以言论自由为借口发表诋毁宗教人士的漫画。伊朗对一些欧洲国家通过主流媒体散布针对穆斯林的仇恨言论表示关切。埃及指出，在芬兰、英国、德国和比利时，非洲人后裔和穆斯林遭到严重歧视。

《 人民日报 》（ 2021年03月21日 03 版）

(责编：岳弘彬、程宏毅)