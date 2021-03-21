人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

联合国人权高专和多国批评西方国家种族主义和种族歧视问题

2021年03月21日05:32 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　新华社日内瓦3月19日电  联合国人权事务高级专员巴切莱特和许多国家19日在人权理事会第四十六次会议《德班宣言和行动纲领》议题一般性辩论中批评西方国家存在的种族主义和种族歧视问题。

　　巴切莱特就人权理事会关于针对非洲人后裔的种族歧视和警察暴力问题决议做报告，指出乔治·弗洛伊德被杀约10个月后与该案相关的审判才开始，更有甚者，许多非洲人后裔死亡案件从未得到法庭审理，受害者家庭认为相关国家政府在解决执法部门系统性种族主义方面做得很不够。

　　巴切莱特还说，当前，针对非洲人后裔的警察暴力和种族歧视行为仍在发生，其症结在全社会系统性种族主义，必须通过系统性方式解决，包括解决社会生活中结构性不平等问题，消除在住房、教育、就业、医疗等领域歧视现象。奴隶制和跨大西洋奴隶贸易以及殖民主义残留等种族主义和不平等的根源性问题必须得到解决。

　　各国在发言中普遍反对种族主义和排外主义，指出新冠肺炎疫情加剧了种族歧视和不平等现象。

　　喀麦隆代表非洲国家表示，期待人权高专就执法部门针对非洲人后裔的系统性种族歧视，特别是导致乔治·弗洛伊德和其他非洲人后裔死亡案件向人权理事会提交报告。巴基斯坦代表伊斯兰合作组织反对一些欧洲国家对穆斯林社区采取歧视性措施，谴责相关欧洲国家以言论自由为借口发表诋毁宗教人士的漫画。伊朗对一些欧洲国家通过主流媒体散布针对穆斯林的仇恨言论表示关切。埃及指出，在芬兰、英国、德国和比利时，非洲人后裔和穆斯林遭到严重歧视。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月21日 03 版）
(责编：岳弘彬、程宏毅)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部